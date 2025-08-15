أستاذ قانون يكشف حقيقة الازدواج في مقاعد البرلمان قبل انتهاء المدة الدستورية

قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء مدة الفصل التشريعي للمجالس الحالية، أمر ليس به تضارب دستورى أو أو ازدواج فى المقاعد النيابية أو فى تمثيل الناخبين مثلما يدعى البعض، وإنما هو أمر يتفق مع صحيح الدستور.

الانتخابات النيابية الجديدة

وأوضح فوزى، أن النواب الحاليين بمجلس النواب على سبيل المثال، هم ممثلين لهيئة الناخبين التى انتخبتهم حتى نهاية المجلس الحالى فى يوم 11 يناير المقبل بعد اكتمال مدة الخمس سنوات الدستورية، متابعا، أما المرشحين الفائزين فى الانتخابات الجديدة، فهم سيكونون أعضاء ومنذ إعلان النتيجة الرسمية دون ممارسة فعلية لمهام النائب، نظرا لأن هناك شرطا دستوريا لممارسة النائب مهامه النيابية وهو أداء اليمين الدستورية والذى يتم فى أول جلسة انعقاد للمجلس الجديد.

مدة مجلس النواب

وقال أستاذ القانون الدستورى: بالتالى لا يوجد تعارض أو ازدواج مثلما يرى البعض، حيث أن المجلس الحالى ينتهى فى 11 يناير، وعقب ذلك تبدأ مدة المجلس الجديد بعقد جلسة افتتاحية بدور الانعقاد الأول والتى تشهد أداء الأعضاء الفائزين اليمين الدستورية حتى تكتمل العضوية النيابية لهم ويتمكنوا من ممارسة دورهم النيابى.

عضوية مجلس النواب

وأوضح أن العضوية المكتسبة بإعلان النتيجة لا تعطى للعضو أحقية فى ممارسة مهام العضوية، حيث سيكون عضوا ناجحا وليس نائبا يمارس مهام العضوية لأن مهام العضوية لا تتحقق إلا من يوم أداء اليمين القانونية.

