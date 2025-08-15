الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أستاذ قانون يكشف حقيقة الازدواج في مقاعد البرلمان قبل انتهاء المدة الدستورية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء مدة الفصل التشريعي للمجالس الحالية، أمر ليس به تضارب دستورى أو أو ازدواج فى المقاعد النيابية أو فى تمثيل الناخبين مثلما يدعى البعض، وإنما هو أمر يتفق مع صحيح الدستور. 

الانتخابات النيابية الجديدة 

وأوضح فوزى، أن النواب الحاليين بمجلس النواب على سبيل المثال، هم ممثلين لهيئة الناخبين التى انتخبتهم حتى نهاية المجلس الحالى فى يوم 11 يناير المقبل بعد اكتمال مدة الخمس سنوات الدستورية، متابعا، أما المرشحين الفائزين فى الانتخابات الجديدة، فهم سيكونون أعضاء ومنذ إعلان النتيجة الرسمية دون ممارسة فعلية لمهام النائب، نظرا لأن هناك شرطا دستوريا لممارسة النائب مهامه النيابية وهو أداء اليمين الدستورية والذى يتم فى أول جلسة انعقاد للمجلس الجديد. 

مدة مجلس النواب 

وقال أستاذ القانون الدستورى: بالتالى لا يوجد تعارض أو ازدواج مثلما يرى البعض، حيث أن المجلس الحالى ينتهى فى 11 يناير، وعقب ذلك تبدأ مدة المجلس الجديد بعقد جلسة افتتاحية بدور الانعقاد الأول والتى تشهد أداء الأعضاء الفائزين اليمين الدستورية حتى تكتمل العضوية النيابية لهم ويتمكنوا من ممارسة دورهم النيابى.

عضوية مجلس النواب

وأوضح أن العضوية المكتسبة بإعلان النتيجة لا تعطى للعضو أحقية فى ممارسة مهام العضوية، حيث سيكون عضوا ناجحا وليس نائبا يمارس مهام العضوية لأن مهام العضوية لا تتحقق إلا من يوم أداء اليمين القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أستاذ قانون دستوري الانتخابات النيابية القانون الدستوري اللجنة العليا للإصلاح التشريعى انتخابات النيابية عضوية مجلس النواب مجلس النواب

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة مطالب المواطنين

مع ترقب القرار الجمهوري بأسماء الـ 100 عضو المعينين.. ما الفارق بين النواب المعينين والمنتخبين في مجلس الشيوخ؟

إعلان أسماء النواب المعينيين بمجلس الشيوخ في هذا الموعد

الأكثر قراءة

خطر يزحف من البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى في أسوان والأرصاد توثق بالصور ما يحدث

وداع "قاسٍ" للموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أخبار مصر: تصريح مقلق عن صحة أنغام، زيارة وشيكة لترامب إلى إسرائيل وفصائل فلسطينية تستنجد بمصر، ارتفاع كبير في أسعار الزيت

توقعات بسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم

انخفاض البيضاء واشتعال البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض مبشر بجميع الأنواع باستثناء الجمبري والبوري يتراجع 40 جنيها

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف منها الليمون والطماطم وارتفاع الخيار

سعر الفاكهة اليوم الجمعة، قفزة في العنب والكمثرى وانخفاض الجوافة لأول مرة

خدمات

المزيد

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

نشرة حوادث الأسبوع.. بدأت بسارة خليفة وياسمين اللي طلعت راجل.. وانتهت بمطاردة فتيات طريق الواحات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر تمهيد الله الحياة للإنسان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads