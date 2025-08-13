الأربعاء 13 أغسطس 2025
بيار داغر يعيد الحماس إلى “آسر” ويكسر رتابة المسلسل على MBC

النجم بيار داغر،
النجم بيار داغر، فيتو

في وقت بدأ فيه بعض الجمهور يشعر بالملل من رتابة الأحداث والاستطراد في مسلسل آسر، جاء ظهور النجم بيار داغر بشخصية “كنان” ليغيّر قواعد اللعبة تمامًا. من الحلقة 84 وحتى 89، عاد المسلسل ليأخذ منعطفًا جديدًا مليئًا بالإثارة والغموض، بفضل أداء داغر القوي الذي أعاد روح التشويق وأشعل المشاهد بحضور مكثف ومؤثر.

المقاطع والفيديوهات التي نشرتها قناة MBC عبر مواقعها وصفحاتها على السوشيال ميديا عن شخصية “كنان” نالت تفاعلًا واسعًا وإعجابًا كبيرًا من الجمهور والنقاد، مؤكدين أن بيار داغر أعاد للمسلسل بريقه وجعله يستعيد قوته وسط المنافسة الشرسة.

 

بهذا الأداء المميز، استطاع بيار داغر أن يثبت مرة أخرى أنه من أبرز النجوم الذين يملكون القدرة على رفع مستوى أي عمل يشاركون فيه. 

أبطال مسلسل “آسر”

المسلسل يُعرض على قناة MBC1 ومنصة شاهد، وهو النسخة العربية من العمل التركي الشهير “إيزيل”، ويجمع في بطولته أسماء لامعة من الدراما العربية مثل: باسل خياط، عباس النوري، سامر المصري، خالد القيش، باميلا الكيك، نادين خوري، وبيار داغر.

