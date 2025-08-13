بيار داغر يعيد الحماس إلى “آسر” ويكسر رتابة المسلسل على MBC

في وقت بدأ فيه بعض الجمهور يشعر بالملل من رتابة الأحداث والاستطراد في مسلسل آسر، جاء ظهور النجم بيار داغر بشخصية “كنان” ليغيّر قواعد اللعبة تمامًا. من الحلقة 84 وحتى 89، عاد المسلسل ليأخذ منعطفًا جديدًا مليئًا بالإثارة والغموض، بفضل أداء داغر القوي الذي أعاد روح التشويق وأشعل المشاهد بحضور مكثف ومؤثر.

المقاطع والفيديوهات التي نشرتها قناة MBC عبر مواقعها وصفحاتها على السوشيال ميديا عن شخصية “كنان” نالت تفاعلًا واسعًا وإعجابًا كبيرًا من الجمهور والنقاد، مؤكدين أن بيار داغر أعاد للمسلسل بريقه وجعله يستعيد قوته وسط المنافسة الشرسة.

بهذا الأداء المميز، استطاع بيار داغر أن يثبت مرة أخرى أنه من أبرز النجوم الذين يملكون القدرة على رفع مستوى أي عمل يشاركون فيه.

أبطال مسلسل “آسر”

المسلسل يُعرض على قناة MBC1 ومنصة شاهد، وهو النسخة العربية من العمل التركي الشهير “إيزيل”، ويجمع في بطولته أسماء لامعة من الدراما العربية مثل: باسل خياط، عباس النوري، سامر المصري، خالد القيش، باميلا الكيك، نادين خوري، وبيار داغر.

