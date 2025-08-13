زي النهاردة، مصطفى كمال أتاتورك يدق أول مسمار في نعش الخلافة الإسلامية

في 12 أغسطس 1923، صوّت المؤتمر الوطني الكبير في أنقرة لتعيين مصطفى كمال رئيسًا للحكومة التركية، في خطوة فتحت الطريق أمام التحول الجذري الذي ستشهده البلاد خلال أشهر قليلة، وصولًا إلى إلغاء الخلافة الإسلامية في مارس 1924.

من هو مصطفى كمال أتاتورك ؟

مصطفى كمال، ضابط سابق في الجيش العثماني، صعد نجمه خلال الحرب العالمية الأولى بفضل دوره في صد قوات الحلفاء في معركة جاليبولي.

وبرز كقائد لحرب الاستقلال ضد الاحتلال اليوناني والبريطاني والفرنسي وبعد انهيار الدولة العثمانية وتوقيع معاهدة سيفر المهينة عام 1920، قاد كمال الحركة الوطنية من أنقرة، رافضًا سلطة السلطان وحكومته في إسطنبول التي كانت خاضعة للوصاية الأجنبية.

وراء صعوده وقوف مجموعة من الضباط الإصلاحيين والقوميين الأتراك، بدعم غير مباشر من قوى دولية رأت في مشروعه فرصة للتخلص من الدولة العثمانية بصيغتها الإسلامية، وبناء دولة قومية علمانية لا تشكل تهديدًا للمصالح الغربية. كما ساعدته الانقسامات داخل النخبة العثمانية، وفقدان السلطان وحاشيته القدرة على إدارة البلاد بعد الحرب.

تعيينه في هذا اليوم لم يكن مجرد انتصار سياسي شخصي، بل بداية هندسة هوية جديدة لتركيا: استبدال الولاء للخلافة بالولاء للدولة القومية، وتبني سياسات تحديث غربية شملت تغيير الأبجدية والقوانين وملابس العامة. هذه اللحظة التاريخية تبقى حتى اليوم نقطة انقسام حادة في الذاكرة التركية والعالم الإسلامي، بين من يراها ميلادًا لجمهورية حديثة، ومن يعدها قطعًا لجذور تاريخية امتدت لقرون.

