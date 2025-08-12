الثلاثاء 12 أغسطس 2025
السيسي يكشف المستور في أسباب أزمة المياه وسد النهضة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي “أود التوضيح أن من تتساقط لديه الأمطار لا يشعر أبدًا بإحساس من ليس لديه أمطار.. فمصر لا تشهد أمطارًا.. والشعب المصري لديه حذر شديد وقلق شديد من موضوع المياه.. وأقول للمصريين أنني أقدر ذلك الأمر، وأنني مسئول مع أشقائي والحكماء مثل الرئيس موسيفيني على إيجاد حل لا يؤثر أبدًا على حياة المصريين”.

وأضاف الرئيس السيسي: “تقابل مصر ضغوطًا كثيرة في هذا الموضوع، وقد تكون المياه جزءًا من حملة هذه الضغوط لتحقيق أهداف أخرى، ونحن مدركون لذلك. وأؤكد مرة أخرى أننا دائمًا ضد التدخل في شئون الآخرين، وضد التآمر على الآخرين، وضد الهدم والتدمير. فنحن مع البناء، والتعاون، والتنمية، حيث إن بلداننا في أفريقيا قد كفاها سنوات طويلة من الاقتتال والصراع”.


وتابع: “أطمئن المصريين مرة أخرى.. إن شاء الله في هذا الأمر.. فلن نسمح أبدًا أن يتم المساس بالمياه التي يعيش عليها ١٠٥ ملايين، و١٠ ملايين تقريبًا من الضيوف.. فلا نُسميهم باللاجئين..هنا، أؤكد وأكرر أن وعي المصريين وصلابتهم.. تعد الركيزة الأساسية التي أعول عليها في مجابهة أي تحد أو أي تهديد محتمل”.


واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية أوغندا يويري كاجوتا موسيفيني، حيث عُقدت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلام الوطني لكل من  مصر وأوغندا.
 

