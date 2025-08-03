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رياضة

إصابة خطرة لـ ماديسون في مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد الودية اليوم

ماديسون، فيتو
ماديسون، فيتو

أكد الدنماركي توماس فرانك، المدير الفني لتوتنهام، على قلقه الكبير من الإصابة التي تعرض لها لاعبه الدولي الإنجليزي جيمس ماديسون خلال المباراة الودية بين توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد، والتي جرت اليوم الأحد، في كوريا الجنوبية، انتهت بالتعادل 1-1.

مدرب توتنهام يتحدث عن إصابة ماديسون 

وقال توماس فرانك في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "إصابة جيمس ماديسون تبدو سيئة، كانت لحظة صعبة جدًا على الجميع". 

وأضاف: "لا نعرف بعد طبيعة الإصابة بشكل دقيق، وننتظر الفحوصات الطبية لتحديد حجمها".

تفاصيل إصابة ماديسون 

وتعرض ماديسون للإصابة في الدقيقة 86، من دون أن يتعرض له أحد بعد أن سقط بمفرده وظل يصرخ متألما من إصابته، ليضطر فرانك لاستبداله بالكوري الجنوبي يانج مين هيوك.

توتنهام يستعد لمواجهة بايرن ميونخ وديا 

ويستعد توتنهام لخوض مباراته الودية الأخيرة أمام بايرن ميونخ يوم الخميس المقبل، ضمن تحضيرات الموسم الجديد.

أرقام ماديسون مع توتنهام 

وانضم ماديسون إلى صفوف السبيرز في صيف 2023 قادمًا من ليستر سيتي مقابل 46 مليون يورو، وخاض منذ ذلك الحين 75 مباراة سجل خلالها 16 هدفًا وقدم 21 تمريرة حاسمة.

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