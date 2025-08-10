"مولود جديد" يبعد نجم ليفربول عن مباراة كريستال بالاس

غاب لاعب الوسط الهولندي ريان جرافنبيرخ عن قائمة ليفربول لمواجهة كريستال بالاس، مساء اليوم الأحد، في مباراة الدرع الخيرية.

وخلال تصريحات لقناة "تي إن تي سبورتس"، كشف المدرب الهولندي أرني سلوت سر غياب مواطنه عن مباراة اليوم، مشيرا إلى عدم انضمامه للقائمة لأسباب شخصية.

جرافنبيرخ أصبح أبا

وقال سلوت: "جرافنبيرخ أصبح أبا الليلة الماضية".

وشهدت تشكيلة الريدز ظهور 4 من الوافدين الجدد، وهو ما فسره سلوت بقوله "أنت تريد تقديم أفضل أداء لديك، لكننا ندرك أيضا مدى صعوبة مواجهة بالاس، لأنهم هنا لسبب".

وأضاف: "لقد تغلبوا على أستون فيلا في نصف نهائي كأس الاتحاد، وبعدها فازوا باللقب على حساب مانشستر سيتي".

واختتم: "في نهاية الموسم الماضي، لا آرسنال ولا نحن استطعنا التغلب عليهم في ملعبهم لذا نعرف مدى الجودة والذكاء الذي لديهم، وسيلعبون اليوم بنفس التشكيل المعتاد لهم، وهذا تحد كبير يواجهنا".

