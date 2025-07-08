أداء الذكاء الاصطناعي في المسرح المعاصر، بالعدد الجديد من جريدة مسرحنا

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد (932) من جريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

موضوعات جريدة مسرحنا

في قسم "المتابعات والأخبار"، تكتب همت مصطفى، عن موعد المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 18 تحت شعار "المهرجان في كل مصر"، كما نقرأ خبرا عن سامح مهران صاحب كلمة المسرح العربي يناير 2026، ونطالع تفاصيل ختام الدورة الـ47 لمهرجان فرق الأقاليم المسرحية، والتجارب النوعية.

وتكتب تغريد حسن عن احتفاء المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بذكرى ثورة 30 يونيو، ويكتب حسن عبد الهادي "بيت سىء.. السمعة دراما من قلب الواقع"، وينقل محمود عبد العزيز وقائع المؤتمر الصحفي لمسرحية "الملك لير" للفنان القدير يحيى الفخراني، فيما تلتقي آية عرفة مع فرقة الطارف للحديث عن عرض "الطينة" ضمن المهرجان الختامي لفرق الأقاليم.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" تستعرض رنا رأفت أراء المسرحيين المشاركين بمهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، وفي قسم "رؤى" تكتب ناهد الطحان "هويات جاهزة وأحلام مؤجلة في مصنع الملابس الجاهزة"، ويكتب محمد الروبي "ليالينا.. جروتسك مسرحي كما ينبغي أن يكون"، ونقرأ لمحمود كحيلة "خيال حلمي.. كوميديا تليفزيونية في قالب مسرحي".

وفي قسم "نوافذ" تقدم سامية سيد قراءة في كتاب "الحرية والمسرح" للدكتورة نهاد صليحة، ويستعرض هشام عبد الرؤوف صراع أثول فوجارد المسرحي ضد النظام العنصري في جنوب إفريقيا، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الأول من مقال "أداء الذكاء الاصطناعي في المسرح المعاصر".

وفي ختام العدد، نقرأ للدكتور سيد علي إسماعيل، الجزء السابع والعشرين من سلسلة النقد المسرحي السري والمجهول في مصر بعنوان "نجيب سرور ويا بهية خبريني".

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