جسم وأسنان وشعر مستعار أفضل عرض بالمهرجان القومي للمسرح وكارمن ثانيا

حصد عرض “جسم وأسنان وشعر مستعار” جائزة أفضل عرض بالمهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الثامنة عشرة، فيما حل عرض “كارمن” في المركز الثاني.

وأعلن المهرجان القومي للمسرح عن جوائز دورته الثامنة عشرة مساء اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات حفل الختام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

المهرجان القومي للمسرح المصري

وأقيمت الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري في الفترة من 20 يوليو الماضي وحتى يوم 6 أغسطس 2025، برعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من الفرق المسرحية الرسمية والمستقلة والجامعية والهاوية.

وشهدت الدورة مشاركة 35 عرضًا مسرحيًّا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض على الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر.

وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

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