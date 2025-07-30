الزمالك يهنئ ياسر إدريس بحصوله على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسباحة

هنأ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس النادي، المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس الاتحاد المصري للسباحة بمناسبة توليه منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، كأول مصري يتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ الرياضات المائية.

وأعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن أمنيته بالتوفيق والنجاح للمهندس ياسر إدريس في مهمته الجديدة، لا سيما وأنه يعد أول مصري يتولى هذا المنصب في تاريخ الرياضات المائية.

ياسر إدريس نائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية

وفاز المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية World Aquatics، ليصبح بذلك أول مصري في تاريخ الرياضات المائية يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع.

ويعد هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل الرياضي والإداري، ومؤشرًا قويًّا على المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الكوادر المصرية في المحافل الرياضية الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.