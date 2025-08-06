الأربعاء 06 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المقاولون العرب يضم المهاجم النيجيري بنجامين أكور قادما من الدوري العراقي

المقاولون العرب يضم
المقاولون العرب يضم المهاجم النيجيري بنجامين أكور

نجح مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح في إنهاء إجراءات ضم المهاجم النيجيري بنجامين أكور قادما من فريق الكرخ العراقي حيث وقع اللاعب على عقد لمدة موسمين. 


ويعد بنجامين من أبرز المهاجمين في الدوري العراقي الموسمين الماضيين وكان محط أنظار عدد من الأندية لما يتمتع به من قدرات هجومية مميزة وأنهى نادي المقاولون المفاوضات بنجاح وتم قيد اللاعب في قائمة الفريق ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


ووقع اللاعب على العقد بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة والكابتن طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.


وانتظم المهاجم النيجيري في تدريبات فريق المقاولون استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الكابتن محمد مكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي المقاولون العرب المقاولون العرب بنجامين أكور الكرخ العراقي فريق الكرخ العراقي النيجيري بنجامين أكور الدوري العراقي

مواد متعلقة

نادي المقاولون العرب يطور ملاعب قطاع الناشئين استعدادًا للموسم الجديد

المقاولون العرب يضم إسلام عبد اللاه لاعب زد

ظهور خاص لـ إيهاب جلال في فيديو تقديم شكري نجيب لاعبا في المقاولون (فيديو)

استدعاء يوسف علي لاعب المقاولون العرب للانضمام لمنتخب مصر للناشئين 2007

الأكثر قراءة

مفاجأة، محمد صلاح يرحل عن ليفربول رغم تجديد عقده

موعد إعلان تنسيق الجامعات الأهلية 2025 ومؤشرات الحد الأدنى للكليات

مؤشرات تنسيق طب بشري "خاص" 2025 وشروط التقديم

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

محمد عبد الجليل يكتب: "الرئيس موصي عليكي!".. قصة بلاغ أمل محسن الذي هزّ البحيرة.. فتاة تتهم صاحب بقالة بالتنمر.. والنجدة تصل في دقائق!

طبيبة شابة تفجر القضية، تفاصيل أزمة استقالات قسم النساء والتوليد بجامعة طنطا

تنسيق الجامعات 2025، أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية شعبة رياضة

من 150 لـ 2600 جنيه، تعرف على أسعار علب حلوى المولد 2025

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

مؤشرات تنسيق طب بشري "خاص" 2025 وشروط التقديم

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا يوسف الصدِّيق بين ابتلاءين ونعمتين

دار الإفتاء توضح حرمة الاعتداء على الجيران

هل يحق للزوجة رفض السكن في بيت العائلة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads