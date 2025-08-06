النيابة تقرر حبس بيتر تاتو وأم عمر فراولة بتهمة نشر محتوى خادش

قررت النيابة العامة، حبس عدد من صانعي المحتوى احتياطيًا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بنشر محتوى خادش للحياء العام، ومخالف لقيم وتقاليد المجتمع، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في مقدمة المتهمين كلٌ من: البلوجر المعروف باسم "بيتر تاتو"، صانعة المحتوى التي تُعرف بـ "أم عمر فراولة".

قرار ضبط وإحضار 3 آخرين

كما صدر قرار جديد من النيابة العامة، بضبط وإحضار 3 آخرين من صناع المحتوى بتهمة بنشر محتوى خادش للحياء العام، ومخالف لقيم وتقاليد المجتمع، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار الحبس "بيتر تاتو"، و"أم عمر فراولة" ؛بعد تحقيقات موسعة باشرتها النيابة العامة، عقب بلاغ رسمي تقدم به المحامي محمد سعد الدين، يتهم فيه عددًا من صانعي المحتوى بـ"التحريض على الفسق، ونشر مقاطع مرئية تخدش الحياء العام، وتسيء للقيم الأخلاقية والدينية داخل المجتمع المصري".

وبحسب ما ورد في البلاغ، فإن المحتوى المنشور تضمّن مشاهد فجة تتعلق بـ"رسم الوشم (التاتو) على أجساد النساء بشكل مبتذل"، إلى جانب ألفاظ وإيحاءات جنسية صريحة، بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مالية عبر المنصات الإلكترونية.

الأجهزة الأمنية المختصة كانت قد رصدت الحسابات الإلكترونية للمتهمين، واستصدرت إذنًا من النيابة العامة، وتمكنت من ضبطهم بعد تحديد أماكن تواجدهم بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

وشددت وزارة الداخلية على استمرار حملاتها لضبط كل من ينشر محتوى غير لائق أو مخالف للقانون، مؤكدةً أن القانون سيُطبق بحزم على كل من يسيء استخدام الفضاء الرقمي أو يُهدد القيم الأخلاقية في المجتمع.

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