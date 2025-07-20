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رياضة

آدم كايد: حققت حلم والدي بارتداء قميص الزمالك

ادم كايد
ادم كايد

أعرب الفلسطيني آدم كايد لاعب فريق الزمالك الجديد المنضم من بريدا الهولندي، عن سعادته بالانتقال للقلعة البيضاء وتحقيق حلم من أحلامه بارتداء القميص الأبيض.

 

أول تعليق من آدم كايد بعد انضمامه إلى الزمالك 

وأكد اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي أنه لم يتردد في قبول عرض الزمالك للانضمام إلى الفريق، خاصة وأنه فريق كبير في أفريقيا والشرق الأوسط، وله شعبية كبيرة في فلسطين.

وأضاف آدم كايد أنه حرص على اصطحاب والده معه إلى القاهرة أثناء توقيع العقود لنادي الزمالك، خاصة وأن الانتقال للقلعة البيضاء كان من أحلام والده.

وشدد اللاعب على أنه يتمنى أن يكون إضافة للفريق، موضحًا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل الظهور بأفضل صورة.

واختتم آدم كايد تصريحاته قائلًا: "أطمح لتحقيق كافة البطولات التي سأشارك فيها مع الزمالك من أجل إسعاد الجماهير الزملكاوية، التي تضرب أفضل الأمثلة في مساندة الفريق باستمرار".

وكان  نادي الزمالك أعلن اليوم عن التعاقد مع الفلسطيني آدم كايد لاعب فريق بريدا الهولندي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يبحث عشاق نادي الزمالك، عن أرقام وإحصاءات الفلسطيني آدم كايد، في رحلته الاحترافية بعد انضمامه إلى القلعة البيضاء.

وأعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع الفلسطيني آدم كايد، لاعب فريق بريدا الهولندي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كل ما تريد معرفته عن الفلسطيني آدم كايد صفقة الزمالك الجديدة 

ويلعب آدم كايد في مركز الجناح الأيسر، وانضم للزمالك لسد فراغ هذا المركز، خاصة بعد رحيل مصطفى شلبي إلى صفوف البنك الأهلي.

كايد يبلغ من العمر 23 عاما، حيث إنه من مواليد 2002، ويلعب بقدمه اليمنى وتبلغ قيمته السوقية 300 ألف يورو.

وفي مسيرته الاحترافية خاض آدم كايد 82 مباراة سجل 11 وصنع هدفين خلال 4263 دقيقة.

في آخر 17 مباراة خاضها مع فريق الأخير بريدا الهولندي، سجل هدفا في 551 دقيقة.

واختار اللعب لمنتخب فلسطين في مارس 2025 كونه يحمل الجنسية السويدية والفلسطينية، وخاض حتى الآن مباراتين دولية دون تسجيل أهداف

ووقع آدم كايد على عقود الانتقال لنادي الزمالك، في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

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كل ما تريد معرفته عن الفلسطيني آدم كايد صفقة الزمالك الجديدة

صفقات الزمالك الجديدة

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

 

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