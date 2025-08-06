آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع يان ماتيوس

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن المفاوضات مع البرازيلي يان ماتيوس، لاعب نادي يوكوهاما مارينوس الياباني، تسير بشكل جيد، في ظل رغبة القلعة البيضاء في تدعيم صفوفها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

عقد يان ماتيوس ينتهي في ديسمبر

يان ماتيوس يرتبط بعقد مع فريقه الياباني حتى نهاية ديسمبر 2025، وهو ما يُسهل من إمكانية التوقيع معه رسميًا في يناير المقبل بشكل مجاني، ما لم يجدد تعاقده قبل ذلك.

أرقام يان ماتيوس في الدوري الياباني

شارك يان ماتيوس في 22 مباراة هذا الموسم بالدوري الياباني، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 3، ليُسهم في 8 أهداف، ما يعكس قدراته الهجومية المميزة.

سبق للنجم البرازيلي يان ماتيوس اللعب مع بالميراس البرازيلي وموريرينسي البرتغالي، قبل الانتقال إلى يوكوهاما في صيف 2022. ويبلغ من العمر 26 عامًا، ويُجيد اللعب كجناح أيمن.

كما دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات لضم خوان ألفينا من نادي أوليكساندريا الأوكراني، قبل ساعات من غلق باب القيد في الانتقالات الصيفية.

وجاءت مفاوضات الزمالك مع خوان ألفينا لتدعيم مركز الجناح الأيسر بعد رحيل مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي، خلال الانتقالات الصيفية، حيث تم تكثيف المفاوضات خلال الساعات الماضية بعد رحيل أحمد الجفالى معارًا إلى السعودية، ليصبح هناك مكان فى القائمة لقيد لاعب أجنبي.

وتواصل مسئولو الزمالك تواصل مع خوان ألفينا بشكل ودي خلال الأيام الماضية لمعرفة رغبته في إمكانية الانضمام للفريق، حيث رحب اللاعب بالانضمام للقلعة البيضاء.

كل ما تريد معرفته عن البرازيلي خوان ألفينا صفقة الزمالك المنتظرة

ويبلغ البرازيلى خوان ألفينا من العمر 22 عام ويعتبر من المواهب البرازيلية الصاعدة وهو أحد خريجي أكاديمية فاسكو دي جاما الشهيرة ويجيد اللعب في مركز الجناح.

وشارك خلال الموسم الماضي فى 24 مباراة مع فريقه في الدوري الأوكراني سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5 أهداف.

وكان النادي الأبيض قد أبرم عدة صفقات هذا الصيف آخرها أمس الثلاثاء حيث ضم المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ لاعب شارلروا البلجيكي السابق بعقد لمدة 4 سنوات.

هل سيتعاقد الزمالك مع ظهير أيمن؟ مصدر بالقلعة البيضاء يرد

فيما كشف مصدر داخل الزمالك بأن إدارة النادي تبذل جهودًا مكثفة اليوم الأربعاء، للتعاقد مع ظهير أيمن تحت السن، من أجل تدعيم هذا المركز قبل غلق باب القيد.

الهدف هو إيجاد بديل واعد إلى جانب عمر جابر، في ظل ضغط المباريات والحاجة إلى تدعيم الصفوف بعناصر شابة تستطيع تقديم الإضافة مستقبلًا.

وأعلن نادي الزمالك رسميًا، التعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي شارلروا البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويحل الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الزمالك المنتظر عدة أزمات يمر بها الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

عدي الدباغ يحل أزمات الزمالك

وسيحل عدي الدباغ أزمة المهاجم الصريح الذي عانى منها الزمالك خلال السنوات الماضية في ظل تذبذب مستوى الجزيري مهاجم الفريق الأساسي.

ويستطيع الدباغ اللعب كجناح أيمن ليعوض رحيل أحمد سيد زيزو الذي انضم للأهلي في صفقة انتقال حر.

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