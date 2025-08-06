صفقات الزمالك في الساعات الأخيرة قبل غلق القيد.. جناح برازيلي على أعتاب القلعة البيضاء.. محاولات لضم خليفة عمر جابر.. وهذا موقف حامد حمدان الأخير

قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد المحلي، يعيش نادي الزمالك حالة من النشاط المكثف على مستوى المفاوضات والصفقات، في محاولة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتسعى إدارة القلعة البيضاء لتلبية طلبات الجهاز الفني بقيادة المدرب فيريرا، من خلال ضم لاعبين جدد في مراكز محددة، وكذلك تسويق بعض الأسماء الشابة على سبيل الإعارة لاكتساب الخبرات.

جلسة حاسمة لحسم صفقة حامد حمدان

وعلمت فيتو من مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك جلسة حاسمة ستجمع مسؤولي النادي اليوم الأربعاء مع إدارة نادي بتروجت، لحسم صفقة انتقال المهاجم حامد حمدان إلى صفوف الزمالك.

وأوضح المصدر أن الصفقة قطعت شوطًا كبيرًا في المفاوضات، ويتبقى فقط الاتفاق على بعض التفاصيل المالية، قبل التوقيع الرسمي والإعلان عن انضمام اللاعب.

ويُعد حمدان من العناصر التي نالت إعجاب الجهاز الفني خلال فترة المتابعة، خاصة مع صغر سنه وقدرته على التطور.

مفاوضات لضم ظهير أيمن تحت السن

وفي سياق آخر، أكد مصدر مسئول داخل الزمالك أن هناك محاولات جادة لضم ظهير أيمن تحت السن، ليكون بديلًا مستقبليًا لعمر جابر.

وتسعى الإدارة لإنهاء الصفقة سريعًا اليوم قبل غلق باب القيد، في إطار خطة النادي لبناء فريق شاب قادر على المنافسة على المدى الطويل.

ويأتي هذا التحرك بسبب الحاجة إلى تنويع الخيارات في الجبهة اليمنى، خصوصًا مع ضغط المباريات المحلية والقارية.

اقتراب أحمد الجفالي من الرحيل إلى الدوري السعودي

على الجانب الآخر، تجري إدارة الزمالك مفاوضات مع اللاعب أحمد الجفالي، تمهيدًا لإعارته إلى نادي أبها السعودي خلال الموسم المقبل.

وأكد مصدر من داخل القلعة البيضاء أن جلسة ستُعقد اليوم مع اللاعب ووكيله لإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وتهدف الإدارة لإعارة الجفالي لاكتساب الخبرة في دوري قوي مثل الدوري السعودي، مع الاحتفاظ بحق استعادته لاحقًا.

يان ماتيوس على أعتاب القلعة البيضاء

وفي صفقة من العيار الثقيل، يقترب الزمالك من إنهاء المفاوضات مع البرازيلي يان ماتيوس، جناح فريق يوكوهاما مارينوس الياباني، لضمه خلال فترة الانتقالات الجارية.

اللاعب يرتبط بعقد مع ناديه حتى ديسمبر المقبل، لكن الزمالك يسعى لشراء المدة المتبقية من العقد، خاصة بعد موافقة مبدئية من اللاعب على ارتداء القميص الأبيض.

ماتيوس شارك في 22 مباراة بالدوري الياباني هذا الموسم، سجل 5 أهداف وصنع 3، ويُعد من أبرز اللاعبين الذين تم ترشيحهم لدعم الخط الهجومي.

الزمالك يعمل بقوة في كل الاتجاهات

يبدو أن إدارة الزمالك تعمل بكل قوة لإغلاق ملف الصفقات قبل نهاية اليوم، في محاولة لبناء فريق قادر على المنافسة بقوة في الموسم الجديد.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الإدارة لتدعيم الفريق بأسماء قوية، تواصل أيضًا سياسة تصدير الشباب عبر الإعارات لاكتساب الخبرات، وهي رؤية قد تثمر عن توليفة ناجحة في المستقبل القريب.

أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي شارلروا البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويحل الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الزمالك المنتظر 3 أزمات يمر بها الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

عدي الدباغ يحل 3 أزمات للزمالك

سيحل عدي الدباغ أزمة المهاجم الصريح الذي عانى منها الزمالك خلال السنوات الماضية في ظل تذبذب مستوى الجزيري مهاجم الفريق الأساسي.

ويستطيع الدباغ اللعب كجناح أيمن ليعوض رحيل أحمد سيد زيزو الذي انضم للأهلي في صفقة انتقال حر.

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