أمم أفريقيا للمحليين، تعادل بوركينا فاسو ضد جمهورية أفريقيا الوسطى في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مواجهة بوركينا فاسو ضد جمهورية أفريقيا الوسطى، بالتعادل السلبي في المباراة التي تقام على استاد بنجامين ماكابا بدار السلام، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين .

أهداف مباراة بوركينا فاسو ضد جمهورية أفريقيا الوسطى

تقدم منتخب بوركينا فاسو بهدف مبكر عن طريق واتارا بابوس ناصر في الدقيقة 11، ثم رد منتخب أفريقيا الوسطى بالتعادل سريعا عن طريق سيدني تشيفورت تشيبيندا في الدقيقة 15.

وافتتح منتخب بوركينا فاسو، البطولة بهزيمة أمام تنزانيا المضيفة بهدفين دون مقابل، حيث يسعى لتعويض خسارته الأولى.

بالنسبة لمنتخب أفريقيا الوسطى، فهي أول مشاركة للفريق في تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، حيث ستكون مشاركته مدفوعةً بالأحلام والتحدي على أمل تحقيق إنجاز في الحدث القاري.

ويتساوى المغرب والكونغو الديمقراطية في أكثر المنتخبات تتويجا بأمم أفريقيا للمحليين التي انطلقت عام 2009 في نسختها الأولى.

ونجحت ثلاثة منتخبات عربية في التتويج بالبطولة، وهم المغرب بواقع لقبين ولقب واحد لكل من ليبيا وتونس.

وجاء السجل التاريخي للبطولة كالتالي:

السجل التاريخي لأبطال كأس الأمم الأفريقية للمحليين قبل النسخة الثامنة

الكونغو الديمقراطية مرتان (2009، 2016)

المغرب مرتان (2018، 2020)

ليبيا مرة واحدة (2014)

السنغال مرة واحدة (2022)

تونس مرة واحدة (2011)

ويستضيف ملعب، بنجامين مكابا، في دار السلام بتنزانيا، المباراة الافتتاحية للبطولة، يوم 2 أغسطس 2025.

ويحتضن ملعب، مانديلا، في كمبالا، أوغندا، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، يوم 29 أغسطس 2025.

وستُقام المباراة النهائية في ملعب، كاساراني، في نيروبي، كينيا، يوم 30 أغسطس 2025.

وتنطلق مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025 خلال الفترة ما بين 2 أغسطس وحتى 30 أغسطس، بمشاركة 4 منتخبات عربية، وهي: المغرب والجزائر والسودان وموريتانيا.

المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا للمحليين

ويشارك في في كأس إفريقيا للمحليين “شان 2024” المقامة خلال أغسطس 2025 19 منتخب.

ويتواجد أربعة من المنتخبات العربية، وهما: المغرب في المجموعة الأولى، وموريتانيا في المجموعة الثانية، والجزائر في المجموعة الثالثة، والسودان في المجموعة الرابعة.

مجموعات كأس أمم إفريقيا للمحليين

المجموعة الأولي: المغرب، أنجولا، زامبيا، كينيا، الكونغو الديمقراطية

المجموعة الثانية: موريتانيا، مدغشقر، بوركينا فاسو، تنزانيا، إفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة: الجزائر، جنوب إفريقيا ، أوغندا، غينيا ، النيجر .

المجموعة الرابعة: السنغال، السودان، نيجيريا، غينيا الاستوائية.

نظام بطولة أمم إفريقيا للمحليين

وتقام مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين بمرحلة المجموعات، حيث يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، ويتأهل منتخبان فقط من المجموعات الأربعة إلى دور ربع النهائي، ثم تستكمل البطولة بنظام الأدوار الإقصائية من دور الـ 8 حتى المباراة النهائية.



جدول مواعيد مباريات ‎بطولة أمم إفريقيا للمحليين

دور المجموعات: 2 – 19 أغسطس 2025

ربع النهائي: 22 – 23 أغسطس 2025

نصف النهائي: 26 أغسطس 2025

مباراة المركز الثالث: 29 أغسطس 2025

النهائي: 30 أغسطس 2025.

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