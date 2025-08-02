رئيس جامعة حلوان: طرح استثماري لمجمع حمامات السباحة ضمن خطة التطوير

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال اجتماع مجلس إدارة نادي جامعة حلوان، ضرورة السعي المستمر نحو تعزيز البيئة الجامعية وتقديم خدمات رياضية ومجتمعية متميزة.

عقد الاجتماع لمتابعة آخر مستجدات العمل وبحث خطة تطوير متكاملة للنادي، بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي للنادي، اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، أمين الصندوق.

نادي جامعة حلوان

وتناول الاجتماع التأكيد على دور النادي كمشروع محوري يخدم مجتمع الجامعة داخليًا وخارجيا، والإعداد لتوسّع كبير في الأنشطة الرياضية والخدمية خلال الفترة القادمة، والبدء في طرح استثماري لمجمع حمامات السباحة ضمن خطة التطوير.

وفي سياق متصل استعرض الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي للنادي فعاليات وإنجازات مبهرة منها تكريم فرق البراعم والناشئين لكرة القدم بعد مشاركتهم في دوري القاهرة، تنظيم بطولة ناجحة لألعاب القوى في 11 يوليو 2025، استضافة الدورة الدولية لحكام الكاراتيه، إطلاق فعاليات جديدة مثل نادي الطفل، والاستعداد لحدث رياضي كبير للألعاب الإلكترونية، وما تحقق من إنجاز لافت لقطاع التايكوندو بحصد 10 ميداليات في بطولة الجمهورية.

كما قدم رؤية مستقبلية للنادي نحو تأسيس مدارس رياضية جديدة للبيسبول، السوفتبول، والرجبي من أجل دمج الرياضة مع الثقافة والترفيه في بيئة آمنة وحديثة تلبي احتياجات أعضاء الجامعة وعائلاتهم.

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