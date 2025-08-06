أحمد جمال يطرح أغنية "حلو التان" على يوتيوب (فيديو)

طرح الفنان أحمد جمال عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، أحدث أغنياته بعنوان "حلو التان".

أغنية حلو التان

وهي أغنية صيفية تحمل طابعا خفيفا وإيقاعا حيويا يتماشى مع أجواء الموسم، وتعد بمثابة مفاجأة للجمهور من حيث الكلمات والتوزيع.

أغنية "حلو التان" من كلمات كوثر حجازي، ألحان محمد شحاتة، توزيع وسام عبد المنعم.

كلمات أغنية حلو التان

وتقول كلماتها:

حلو التان.. لايق على لون الفستان

تيجي تمشى بتعملى قلبان

و شياكتك دى بتسحرنى

شعرك طار.. ولع جوه فى قلبى النار

بشويش لا ده أنا كده هنهار

والنغزه دى هتجنني

و مالوش لازمه الخلخال.. هو انتى ناقصه جمال

استني انا عندى سؤال

هو انتى حكايتك ايه

شعرك لما اتمايل.. دلعك سوى عمايل

علطول عامله مشاكل.. بعدين فى طعامتك دى

و مالوش لازمه الخلخال.. هو انتى ناقصه جمال

استني انا عندى سؤال

هو انتى حكايتك ايه

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