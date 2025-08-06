وكيل الصحة بقنا يتفقد مستشفى دشنا ومركز طبي فاو قبلي

أجرى الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا جولة تفقدية داخل مركز دشنا للوقوف على الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الأولية بالمركز.

بدأ وكيل الوزارة جولته بتفقد قسم الإستقبال والطوارئ في مستشفي دشنا المركزي ومدي توافر أدوية الطوارئ وتسجيل حالات الدخول بالمستشفى والإطمئنان على سلامة المرضى ومدي تلقيهم الرعاية الصحية العاجلة والسريعة وإلتزام الفرق الطبيه بالمتابعه الدورية للحالة الصحية للمرضى.

وفي حضور الدكتور عبد الله حمدي مدير طب العلاجي والدكتور خالد عويضة مدير إدارة المستشفيات والدكتور أيمن السيد مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والدكتور بخيت تقي مدير المستشفى، تفقد الدكتور أحمد صادق قسم الحضانات وتشغيلها بكفاءة موجهًا بضروره المتابعة المستمرة لأي أعطال وسرعة إتخاذ اللازم نحو الصيانة لضمان إستمرارية الخدمة المقدمه داخل الحضانات.

كذلك تابع الدكتور أحمد بنك الدم بالمستشفي وفصائل الدم المختلفة وحفظها بصورة صحيحة ومدي تشغيل أجهزة المعمل وتنفيذ التحاليل بكفاءة.

كما تفقد صيدلية المستشفى وتوافر أرصدة كافية من الأدوية وخاصة تلك الأدوية اللازمة للمرضي من ذوي الأمراض المزمنة، كما تابع الدكتور أحمد خلال جولته وحدة الغسيل الكلوي حيث إطمأن على المرضى بالقسم وترددهم على مواعيد الجلسات المقررة وتحسن الحالة الصحية لهم وتوفير أقصى رعاية صحية لازمة لهم، كذلك تابع قسم الأسنان وتردد القسم ومدى التعقيم ومكافحة العدوى بالقسم.

وفي نهاية المرور عقد إجتماعًا مع مدير المستشفى وفريق الإشراف بالمستشفى للإستماع إلي معوقات التشغيل ومتطلبات المستشفي، كما ناقش خطة تطوير الخدمة الصحية بالمستشفى موجهًا بعمل حصر لكافة النواقص من الأدوية وسرعة عمل خطة صيانة للأجهزة الطبية لضمان الإستدامة في الخدمة المقدمة.

جولات علي الإستقبال وغرفة الطوارئ

واستكمل وكيل الوزارة جولته بمركز دشنا بتفقد وحدة طب الأسرة بقرية فاو قبلي رافقه الدكتور مصطفى زين مدير إدارة دشنا الصحية، حيث تفقد الإستقبال وغرفة الطوارئ والمستلزمات الطبية اللازمة، كذلك تفقد عيادة الأسنان وتوافر مستلزمات مكافحة العدوى داخل العيادة.

كما راجع مدى إنتظام جلسات التطعيم الخاصة بالأطفال وتوافر رصيد من تلك الجرعات، كذلك تفقد خدمات تنظيم الأسرة وتوافر وسائل منع الحمل المختلفة،كما راجع مكتب الصحة وتسجيل المواليد والوفيات ودقة التسجيل للبيانات الخاصة بالحالات مؤكدًا سعيه نحو الدفع بالخدمة الطبية نحو التطوير والتحديث المستمر والعمل علي توفير خدمة طبية متنوعة تليق بأبناء المحافظة وتنال رضاهم.

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