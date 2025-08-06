وزير التعليم العالي يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة

ترأس الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأستاذ العمارة والتخطيط العمراني والإسكان بجامعة عين شمس، لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراه بكلية التخطيط العمراني والإقليمي، المقدمة من الباحث حاتم دياب المدرس المساعد بالكلية، وضمت اللجنة الدكتورة ليلي السيد المصري أستاذ التصميم العمراني، مشرفا رئيسيا، ود. نهي عبد العزيز رئيس قسم التصميم العمراني مشرفا مشاركا، ود. محمد رفعت أستاذ تصميم وتنسيق المواقع محكما داخليا.

وزير التعليم العالي في كلية التخطيط العمراني، فيتو

وجاء موضوع رسالة الدكتوراه تحت عنوان: "رؤية شاملة لدعم التصنيف والتنافسية السياحية لمدن المقاصد السياحية المصرية باستخدام تطبيق نمذجة البيانات - دراسة حالة مدينة الغردقة المصرية".

وعقب انتهاء المناقشة ومنح درجة الدكتوراه للباحث، أجرى الدكتور أيمن عاشور لقاء حواريا مفتوحا مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية بحضور د. محمد رفعت عميد الكلية والوكلاء.

وزير التعليم العالي في كلية التخطيط العمراني، فيتو

محاور السياسة الوطنية للابتكار المستدام

وخلال اللقاء الحواري، عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي محاور السياسة الوطنية للابتكار المستدام في مصر، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتوظيف الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية وتحقيق التكامل بين البحث العلمي والصناعة والاستثمار.

وزير التعليم العالي في كلية التخطيط العمراني، فيتو

وأكد عاشور أهمية التركيز على دعم التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، كما ناقش الوزير أوجه التعاون المشترك مع كلية التخطيط الاقليمي والعمراني بـجامعة القاهرة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الابتكار وريادة الأعمال على المستوى التخطيطي.

وزير التعليم العالي في كلية التخطيط العمراني، فيتو

واستمع الوزير إلى الرؤى المختلفة التي طرحها أساتذة كلية التخطيط الإقليمي والعمرانى حول مختلف القضايا المتعلقة بدعم الشراكة المجتمعية، واستثمار الطاقات العلمية والبحثية لخدمة المجتمع، فى إطار التخصصات العلمية، بما يحقق التكامل مع مختلف مؤسسات المجتمع، في ضوء أهداف الدولة الوطنية، وتحقيق رؤية مصر 2030.

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