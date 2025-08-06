الأربعاء 06 أغسطس 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية: لا تهاون مع مخالفات إلقاء القمامة أو إشغال الطريق

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عدة توجيهات لرئيس حي غرب المنصورة  محمد أمين، بهدف رفع كفاءة مستوى النظافة العامة، وتنظيم الحركة داخل الشوارع والمناطق المحيطة بالمحال والأسواق، وذلك في إطار جولته المفاجئة التي أجراها صباح اليوم الأربعاء بعدد من شوارع حي غرب المنصورة.

تكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع الإشغالات والتعديات

وقد شملت توجيهات "المحافظ " الآتي: الاستمرار في تكثيف أعمال النظافة اليومية بمختلف شوارع حي غرب المنصورة، خاصة المناطق المحيطة بمحال الخضار والفاكهة والأسواق الشعبية.

 


ورفع الإشغالات والتعديات على الفور دون تهاون، وبما لا يُعيق حركة المرور أو يضر بالمظهر الحضاري.
-مصادرة أي جرارات أو معدات تقوم بنقل مخلفات صلبة دون تصاريح رسمية.
-منع إلقاء المخلفات في غير الأماكن المصرح بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

النظافة مش مجرد خدمة.. دي واجب علينا كلنا

وأكد " مرزوق " خلال الجولة: "أن النظافة مش مجرد خدمة.. دي واجب علينا كلنا، والمواطن من حقه يلاقي شارع نضيف وآمن ومنظّم"، كما شدد قائلًا: "أي مخالفة بتشوّه الشارع أو تضر بالناس، هنتعامل معاها فورًا.. لأننا بنشتغل علشان راحة المواطن".

استمرار المتابعة اليومية والعمل الميداني

وفي ختام جولته، وجه " المحافظ " الشكر للعاملين بحي غرب، مشددًا على ضرورة استمرار المتابعة اليومية والعمل الميداني لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطنين.

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