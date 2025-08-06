الأربعاء 06 أغسطس 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد محلات وبائعي الخضراوات والفاكهة (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق  محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء جولة مفاجئة بشارع أحمد ماهر بنطاق حي غرب المنصورة، تفقد خلالها عددًا من محلات وبائعي الخضار والفاكهة، وذلك لمتابعة مدى التزامهم بالإعلان عن الأسعار، وعدم المغالاة، والحفاظ على النظافة العامة والانضباط في الشارع.

 وخلال الجولة، وجّه " المحافظ " أصحاب المحلات والبائعين بـالإعلان الواضح عن الأسعار، والالتزام بعدم المغالاة في البيع حفاظًا على مصلحة المواطنين، والحفاظ على نظافة المكان المحيط بالمحل أو الفرش،وعدم التعدي على الشارع أو إشغاله خارج المساحة المسموح بها.

 

الشارع ملك للمواطن، ومفيش حد له حق يشغله 

وشدّد "مرزوق" على أحد البائعين بضرورة رفع كافة الإشغالات فورًا من أمام المحل، مؤكدًا أن "الشارع ملك للمواطن، ومفيش حد له حق يشغله أو يضيّق المرور أو يعتدي على حق الناس".

كما قال "المحافظ" خلال الجولة "المواطن مش بيشتري سلعة بس.. لازم يلاقي مكان نظيف، وسعر عادل، وتعامل محترم" و"المحل مش مجرد مكان للبيع.. ده واجهة للمنطقة، ولازم يكون منظم ومحترم ونظيف".

وفي ختام الجولة، أكد اللواء طارق مرزوق أن "الهدف من الجولات المفاجئة هو فرض الانضباط، والحفاظ على حق المواطن في بيئة نظيفة وخدمة محترمة وسعر عادل.. الشارع جزء من كرامة الناس ومش هنتهاون مع أي تجاوز".

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