الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

عايز ابنك يبقى زيه، العوضي يكشف ملامح شخصيته بمسلسله الرمضاني الجديد "علي كلاي" (فيديو)

الفنان أحمد العوضي،
الفنان أحمد العوضي، فيتو

كشف الفنان أحمد العوضي، كواليس مسلسله الجديد "علي كلاي" الذي يخوض به موسم دراما رمضان 2026،  كاشفًا بعض ملامح شخصيته في المسلسل الجديد.

وقال “العوضي” خلال بث مباشر عبر الصحفة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،: "أكيد كلاي هيطلع ملاكم، بس ملاكم إزاي ده اللي هنشوفه، وهسيبكم تتخيلوا، هو مش ملاكم بالمعنى اللي ممكن تتوقعوه".

وأضاف أحمد العوضي: "علي كلاي هيطلع جدع وابن بلد وبيضرب الناس كلها، أمال اسمه البطل ليه؟ علشان يطلع كويس وجدع وتقلده وتبقى عاوز أخوك الصغير وابنك يبقى زيه، مش ده دوري؟ ليه أطلعه وحش؟ أنا ما بطلعش وحش أنا بطلع حلو".

 

ووعد أحمد العوضي جمهوره بنهاية مختلفة لمسلسله في رمضان 2026 قائلُا: "أوعدكم المرة دي النهاية تبقى كويسة، مش هعمل لكم نهاية صادمة زي كل مرة".

وعرض لأحمد العوضي  في رمضان الماضي مسلسل "فهد البطل" بمشاركة الفنانين “أحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم ومحسن منصور وحمزة العيلي وأحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان”.

وسبق أن أعلن أحمد العوضي تعاقده على أحدث أفلامه السينمائية بعنوان "البوب"، وهو فيلم أكشن كوميدي وسيكون مفاجأة للجمهور.

وبدأ العوضي الجلسات الفنية مع منتجي العمل المنتج أحمد السبكي والمنتج كريم السبكي للاستقرار علي باقي أبطال العمل ومخرج العمل، والاستقرار على الترشيحات النهائية، حيث تم رصد ميزانية كبيرة للعمل للخروج بأفضل صورة لإبهار الجمهور العظيم.

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الفنان أحمد العوضي علي كلاي دراما رمضان 2026 مسلسل فهد البطل

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