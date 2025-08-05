الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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أخبار مصر

جامعة عين شمس الأهلية تعلن بدء التسجيل في أربع كليات

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

أعلنت جامعة عين شمس إجراءات بدء الدراسة في كليات  جامعة عين شمس الأهلية من خلال إطلاق لينك للتسجيل لمعرفة رغبات الطلاب في التسجيل المبدئي للكليات التالية:

الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

 وتشمل برامج علوم البيانات والتحليلات وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي 

كلية الطب البشري

 وتضم برنامج  بكالوريوس الطب والجراحة.

 كلية الأعمال

 وتشمل برامج التكنولوجيا المالية والتسويق الرقمي 

 كلية الهندسة

 والتي تشمل خمس برامج وهي التصنيع الرقمي وهندسة المواد وهندسة الأنظمة الروبوتية الذاتية والعمارة الرقمية والتصميم العمراني الذكي وهندسة الإلكترونيات والذكاء الأصطناعي والهندسة المدنية والمعلوماتية البينية ويمكن التسجيل من خلال اللينك 

ويمكن التعرف على مختلف البرامج وشروط التقدم لها من خلال الروابط التالية

 

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