الأربعاء 06 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شديد الحرارة وتحذير من ظاهرتين، حالة الطقس اليوم الأربعاء

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
ads

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وقد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية وغرب القاهرة والوجه البحري وذلك من الرابعة فجرًا حتى الثامنة صباحًا.

أتربة ورمال واضطراب بملاحة خليج السويس، الأرصاد تكشف توقعات طقس الغد

حالة الطقس غدا، الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على خليج السويس


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة  على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

وتوقعت أن يسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس  حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية  أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 42

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارًا في الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طقس اليوم الأربعاء طقس اليوم درجات الحرارة المتوقعة اليوم درجات الحرارة المتوقعة

مواد متعلقة

بدءا من السبت المقبل، ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة

أتربة ورمال واضطراب بملاحة خليج السويس، الأرصاد تكشف توقعات طقس الغد

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة وسحب على شمال البلاد

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، تحذير لسكان هذه المناطق من الرمال والأتربة

حالة الطقس اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة وتحذير من هذه الظاهرة

الأكثر قراءة

بعد تنفيذ الإيجار القديم، رئيس إسكان النواب يكشف خطوات تطبيق الزيادة بقيمة الأجرة الشهرية

رسميا.. الزمالك ينهي تعاقده مع تيدي أوكو بالتراضي

شمس البارودي: سبت شقتي بكامل إرادتي ولا أعلق علي قانون الإيجار القديم

حالة الطقس غدا الاربعاء، أمطار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية

الكيلو السائب يصل لـ 470 جنيهًا، أسعار حلوى المولد 2025 بالمحال التجارية

بدءا من السبت المقبل، ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة

شوبير: الزمالك وبيراميدز يفاوضان عبد القادر وأنا عارف إن الكلام ده بيزعله

تصل لـ 4000 جنيه، أسعار شنط المدارس في المحال التجارية 

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية

سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب إخراج الزكاة من فلوس الوديعة؟ وهل يجوز التصدق على الأحفاد؟ (فيديو)

وزير الأوقاف: المرحلة الحالية تتطلب علماء يحسنون توظيف العلم في خدمة الناس (صور)

رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم نبهنا منذ أكثر من 1400 عام إلى علوم الفضاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads