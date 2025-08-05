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أخبار مصر

رئيس جامعة عين شمس يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس يدلي بصوته، فيتو
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 أدلى، صباح اليوم، الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، وذلك بلجنته الانتخابية بالمدرسة البريطانية بمدينة الرحاب، التجمع الأول، بمحافظة القاهرة.

وعقب الإدلاء بصوته، أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الدستورية، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية تقع على عاتق كل مواطن حريص على دعم مسيرة التنمية والاستقرار.

وأوضح أن المشاركة الإيجابية من مختلف فئات المجتمع، وعلى رأسها شباب الجامعات، تسهم في بناء مستقبل الوطن وترسيخ دعائم الديمقراطية، داعيًا الجميع إلى أداء واجبهم الوطني والمشاركة بوعي في هذا الاستحقاق الهام.

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