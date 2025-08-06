الأربعاء 06 أغسطس 2025
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حوادث

تحذيرات من الزحام في مناطق محورية، حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة

زحام مرورى
زحام مرورى

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متوسطة في عدد من المحاور الرئيسية، بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية، وسط انتشار ملحوظ للخدمات الأمنية والإدارية التابعة للإدارة العامة للمرور لتسيير حركة السيارات.

محاور القاهرة:

سُجلت كثافات متحركة أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين، خاصة في الوصلة الممتدة من مدينة نصر حتى ميدان رمسيس، مع بطء في حركة السيارات عند نزلة غمرة، في حين ظهرت سيولة مرورية نسبية في محور صلاح سالم باستثناء بعض التكدسات قرب التقاطعات الرئيسية.

 

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كما شهد طريق كورنيش النيل ازدحامًا ملحوظًا في مناطق المعادي ومنطقة ماسبيرو، مع نصائح من المرور باستخدام الطرق البديلة مثل شارع النيل السياحي وشارع البحر الأعظم.

محاور الجيزة:

في الجيزة، ظهرت كثافات ملحوظة عند مطلع ومنزل كوبري الجيزة المعدني، وكذلك أعلى شارع السودان من ناحية محطة مترو الجامعة، في حين كانت حركة المرور جيدة نسبيًا في محور صفط اللبن.

وشهدت منطقة المهندسين وشارع البطل أحمد عبد العزيز ازدحامًا ملحوظًا نتيجة الكثافة السكانية المرتفعة وتوافد الموظفين إلى أماكن عملهم، إضافة إلى بعض التباطؤ أمام المدارس والمستشفيات.

المرور يوجه نصائح للسائقين

دعت الإدارة العامة للمرور المواطنين إلى الالتزام بقواعد القيادة الآمنة، وتجنّب الوقوف العشوائي في الشوارع الحيوية، مع التأكيد على متابعة النشرات المرورية لحظة بلحظة من خلال الإذاعة أو تطبيقات المرور الرقمية.

كما نصحت باستخدام الطرق البديلة لتجنّب الزحام في أوقات الذروة، وخصوصًا في مناطق وسط البلد، والاعتماد على محور المشير طنطاوي كبديل جيد لمحور النصر وصلاح سالم.

جهود مكثفة للسيطرة على الزحام

دفعت إدارات المرور في القاهرة والجيزة بأوناش لرفع الأعطال والحوادث البسيطة بشكل فوري، كما تم تعزيز التواجد المروري في تقاطعات الطرق الحيوية لتنظيم الحركة ومنع التكدسات.

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