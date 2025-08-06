الأربعاء 06 أغسطس 2025
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حوادث

السيطرة على حريق اندلع في ميكروباص بطريق المحور

حريق ميكروباص
حريق ميكروباص

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع في سيارة ميكروباص على طريق المحور، أمام الاتجاه القادم من مدينة السادس من أكتوبر والمتجه إلى منطقة المهندسين، دون وقوع أي إصابات بشرية.

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 كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران في سيارة أثناء سيرها على الطريق، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق بالكامل خلال دقائق، قبل أن يمتد إلى أي سيارات مجاورة أو يعوق حركة المرور بشكل كبير، وتم سحب الميكروباص المتضرر بعيدًا عن نهر الطريق.

وتباشر أجهزة المرور تنظيم حركة السيارات في محيط الواقعة، فيما تم تحرير محضر بالحادث، وبدأت الجهات المختصة التحقيق في أسباب اندلاع النيران، والتي يُرجح أن تكون نتيجة ماس كهربائي داخل المحرك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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