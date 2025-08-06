وزير الصحة: ملتزمون بتوفير جميع الأصناف الدوائية داخل المنشآت الطبية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي القطاعات، لمتابعة جهود تحسين الاعتمادات المالية المخصصة للدواء بكافة قطاعات الوزارة، وآليات تعزيز التعاون مع هيئة الشراء الموحد، ومتابعة توافر مخزون آمن من الأدوية بجميع المنشآت الطبية التابعة للوزارة.

الصحة تضع حق المواطن في الحصول على العلاج الآمن على رأس أولوياتها

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع أن وزارة الصحة تضع حق المواطن في الحصول على العلاج الآمن والدواء الفعّال على رأس أولوياتها، مشددًا على التزام الوزارة الكامل بتوفير جميع الأصناف الدوائية، داخل جميع المنشآت الصحية، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير رعاية صحية متكاملة تضمن حق كل مواطن في العلاج الآمن.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول آليات حصر ومراجعة الاحتياجات الدوائية بشكل دوري، وضمان التوزيع العادل للأصناف الحيوية، مع العمل على تسريع إجراءات التوريد من خلال هيئة الشراء الموحد، بما يضمن الاستجابة الفعالة للاحتياجات الفعلية للمنشآت الطبية بجميع محافظات الجمهورية.

خطط وزارة الصحة لسد الاحتياجات من الأدوية في جميع قطاعات الوزارة المختلفة

وأضاف “عبدالغفار” أن الاجتماع استعرض خطط وزارة الصحة لسد الاحتياجات من الأدوية في جميع قطاعات الوزارة المختلفة، وذلك وفقًا لأولويات المرحلة الحالية واحتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة للشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشئون الأمانة العامة، والدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

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