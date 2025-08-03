وزير الخارجية يتوجه إلى كمبالا للمشاركة في الجولة الثانية لمشاورات "2+2"

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأحد ٣ أغسطس ٢٠٢٥ إلى كمبالا للمشاركة في الجولة الثانية لمشاورات (٢+٢) التي تجمع وزيري الخارجية والموارد المائية والري مع نظيريهما في جمهورية أوغندا الشقيقة، وذلك بناء على مخرجات الجولة الأولى لمشاورات (٢+٢) بين مصر وأوغندا التي استضافتها مصر في ديسمبر ٢٠٢٤.

ويلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة مع عدد من كبار المسئولين الأوغنديين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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