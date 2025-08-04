الإثنين 04 أغسطس 2025
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خارج الحدود

ملف الأمن المائي على رأس المناقشات، تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره الأوغندي

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الأوغندي،فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع هنري أورييم أوكيلو، وزير الدولة للشئون الخارجية الأوغندي بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم.

جاء ذلك خلال الزيارة التي يجريها وزيرا الخارجية والري للعاصمة كمبالا.

 تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرية الأوغندية، وتكثيف التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أشاد بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات الثنائية مع أوغندا، معربًا عن التطلع للارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين واستفادة أوغندا من آلية تمويل المشروعات التنموية في دول حوض النيل الجنوبي التي أنشأتها مصر. 

وسلم وزير الخارجية في اطار العلاقات المتميزة بين البلدين منحة بحضور وزير العلاقات الدولية الأوغندي تتكون من المعدات الزراعية ووسائل النقل الخفيف لأحد الجمعيات الأهلية الأوغندية التي تساهم بدور فعال في دعم الشباب وصغار المزارعين في أوغندا.

وأكد وزير الخارجية على الانفتاح على تعزيز التعاون الفني بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبنية التحتية والطاقة، وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية لأوغندا، ومواصلة دعم الشركات المصرية العاملة بالسوق الأوغندي، مبرزا استعداد الشركات المصرية لمواصلة مساهمتها في تحديث وتطوير اوغندا وفقا لرؤية فخامة الرئيس "موسيفيني" لاسيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصناعات الدوائية مع توطين جزء من هذه الصناعات فى اوغندا، في ظل التجارب الناجحة للشركات المصرية العاملة في أفريقيا، منوها فى هذا السياق الى مشاركة الكوادر الأوغندية في البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وهو ما اعرب الجانب الأوغندي عن تقديره لهذا الدعم الفني في مجال بناء القدرات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق لملف الأمن المائى، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل مع التأكيد علي رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشددا علي أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقًا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي. كما استعرض وزير الموارد المائية والري اوجه التعاون الثنائي والمشروعات القائمة بين مصر واوغندا في مجال الموارد المائية مؤكدا ان احترام القانون الدولي في نهر النيل اساس التعاون الإيجابي لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع دول حوض النيل.

في سياق متصل، تناول اللقاء التطورات الإقليمية  بما فيها التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، بما في ذلك التطورات في الصومال ونشر قوات البعثة الأفريقية في الصومال AUSSOM التي تشارك فيها مصر وأوغندا، حيث أكد الوزير عبد العاطي ضرورة الحفاظ علي وحدة وسلامة واستقرار الصومال والسودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، والعمل لارساء الاستقرار وتعزيز السلم والأمن والتنمية في المنطقة وقارتنا الأفريقية.

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