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حوادث

مصرع طفل وإصابة شخصين في حريق شقة غرب النوبارية بالإسكندرية

حريق شقة
حريق شقة

لقي طفل مصرعه وأُصيب شخصان آخران، إثر نشوب حريق مروع داخل شقة سكنية بمنطقة مساكن غرب النوبارية بمحافظة الإسكندرية، وباشرت الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث.

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 كانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل شقة بالطابق الخامس من عقار سكني مكوّن من 8 طوابق، بدائرة حي غرب.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وجرى فرض كردون أمني حول مكان الحريق لمنع امتداده إلى الوحدات المجاورة، ونجحت القوات في السيطرة عليه بالكامل.

 وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بحروق متفرقة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، إلا أن أحدهم – وهو طفل صغير – لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، وتم نقل جثمانه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.

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