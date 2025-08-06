مواقف محرجة لمحمد صلاح في الملعب.. ضياع ركلة جزاء أتلتيك بلباو.. طفلة ترفض مصافحته.. واللاعب يتفادى موقف هارفي اليوت

تعرض محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي لعدد من المواقف المحرجة والتي كان آخرها خلال مباراة ليفربول، أمام أتلتيك بلباو الودية والتي أقيمت الاثنين الماضي في ختام الاستعدادات للموسم الجديد.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف ليفربول الأول في تلك المباراة، وأهدر ضربة جزاء في الدقيقة 81، بعدما نفذها بطريقة سيئة.

وتحدثت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن حرمان محمد صلاح لزميله كودي جاكبو من تسجيل هاتريك في المباراة نفسها، حيث نجح جاكبو في تسجيل هدفين لصالح ليفربول، وأحرز هدفًا عن طريق الخطأ في شباك ليفربول، ولكن كانت لديه فرصة ذهبية لتسجيل هاتريك.

وتحصل ليفربول على ضربة جزاء في الدقيقة 79، ليتمسك محمد صلاح بتسديدها بدلًا من جاكبو، ولكنه أهدرها، رغم أنه عادة ما يُعتمد عليه في تنفيذ الركلات، حيث ركزت "ميرور" على رد فعل محمد صلاح بعدما أهدر ضربة الجزاء، حيث حمل وجهه معالم الإحراج، على حد وصفها، وظهر وهو يبتسم في ذهول.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 بتنفيذ كارثي!!!!!



محمد صلاح يهدر ضربة جزاء ❌❌

pic.twitter.com/sz6sLXAbYG — عمرو (@bt3) August 4, 2025

فتاة تضع محمد صلاح في موقف محرج

وفي يناير من عام 2025 شهدت مباراة ليفربول وتوتنهام في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، والتي انتهت بفوز توتنهام بهدف نظيف، موقفًا محرجا لمحمد صلاح.

وقبل انطلاق المباراة، وخلال تحية اللاعبين للأطفال، رفضت طفلة مصافحة صلاح وقامت بإشارة فكاهية، مما أثار دهشة الحضور، إلا أن صلاح تعامل مع الموقف بروح رياضية وبادل الطفلة الابتسامة.

واقعة محرجة لمحمد صلاح في مباراة باريس سان جيرمان

وفي واقعة مثيرة شهدتها مباراة ليفربول أمام مستضيفه باريس سان جيرمان ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 وبالتحديد في الدقيقة 86، قرر أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، "سحب" نجمه محمد صلاح، من أرضية الملعب.

وقتها كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي (0-0) بين باريس سان جيرمان وليفربول؛ وهو الأمر الذي كان ربما يُرضي سلوت كثيرًا.

لكن بديل صلاح ضد فريق العاصمة الفرنسية، وهو النجم الشاب هارفي إليوت؛ نجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد لمصلحة ليفربول؛ بعد ثواني قليلة من دخوله إلى أرضية الملعب.

البعض استغل هذا الموقف، للزعم بأنه قد "يغضب" الفرعون المصري؛ لأنه وضعه في موقف محرج، حيث نجح بديله في فعل ما لم يتمكن هو منه في 86 دقيقة كاملة.

صلاح التقط صورة شخصية "سيلفي" مع زميله هارفي إليوت؛ الذي سجل هدف ليفربول الوحيد ضد فريق العاصمة الفرنسية.

وحرص الفرعون المصري على نشر هذه الصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"؛ وذلك بعد نهاية المباراة مباشرة.

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