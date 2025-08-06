تطورات جديدة فى واقعة مقتل طفل على يد عاطل داخل سوبر ماركت بالمهندسين

في جريمة مروعة هزّت منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، تحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى سماع أقوال شهود العيان وزملاء طفل المهندسين الذى قتل على يد عاطل فى وضح النهار داخل محل سوبر ماركت.

كنا يقوم رجال الشرطة باستجواب المتهم، لبيان دوافعه وأسباب ارتكابه الجريمة.

وبدورها، انتدبت النيابة العامة بشمال الجيزة مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل عبد الرحمن، الذي لقي مصرعه ذبحًا داخل سوبر ماركت على يد شاب يعمل "كوافير" حريمي، في واقعة أثارت الرأي العام وموجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمرت النيابة بتحديد سبب الوفاة وتوقيت الجريمة والأداة المستخدمة، وصرّحت بدفن الجثمان فور انتهاء عملية التشريح وتسليمه لذويه.

كما قررت النيابة تحريز كاميرات المراقبة الخاصة بالسوبر ماركت ومحيطه، لتفريغ محتواها والوقوف على تفاصيل الواقعة التي أثارت الذهول، في محاولة لكشف ملابسات ودوافع الجريمة.

الجريمة وقعت في لحظات خاطفة

بحسب روايات عدد من شهود العيان، وقعت الجريمة خلال لحظات، حين دخل المتهم إلى السوبر ماركت الواقع بشارع البطل أحمد عبد العزيز مدّعيًا رغبته في الشراء، ثم باغت الطفل عبد الرحمن بعدة طعنات قاتلة في الرقبة، قبل أن يفرّ هاربًا.

وأوضح أصدقاء المجني عليه أن الطفل كان يتناول الطعام مع ثلاثة من زملائه عندما دخل الجاني، وبعد أن استجاب لطلبه، تفاجأوا بتنفيذ الجريمة دون أي مقدمات.

مطاردة مثيرة.. وعبارة غامضة

شهد الشارع مطاردة حامية، شارك فيها الأهالي والعاملون بالمحال التجارية المجاورة، حتى تمكنوا من القبض على المتهم وإدخاله أحد العقارات لحمايته من غضب المواطنين الذين انهالوا عليه بالضرب، قبل أن تصل قوات الشرطة وتلقي القبض عليه رسميًا.

وأكد عدد من الأهالي أن المتهم كان يردد عبارتين فقط أثناء القبض عليه: "غصب عني... معلش"، في تكرار أربك الجميع وأثار التساؤلات حول حالته النفسية.

النيابة تواصل التحقيقات

تواصل نيابة شمال الجيزة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة، في حين تُجري مباحث الجيزة تحريات مكثفة لكشف دوافع المتهم، الذي تبين أنه شاب في العقد الثالث من عمره.

ويُنتظر أن تكشف الأيام القليلة المقبلة عن المزيد من التفاصيل حول هذه الجريمة البشعة التي وقعت في قلب أحد أشهر شوارع المهندسين، وأودت بحياة طفل بريء بطريقة أثارت التعاطف والغضب في آنٍ واحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.