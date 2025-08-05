الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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حوادث

حملة أمنية فى دمياط تضبط قضايا جلب مخدرات وحائزي أسلحة نارية

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية، لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة شملت(أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – أكثر من 12 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).

 

كما ضبط 4 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" 4 فرد خرطوش بحوزة 4 متهمين"لـ 3 منهم معلومات جنائية".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين.

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