سالي عبد السلام للبلوجر علياء قمرون: عرتونا والناس برة مصر واخدينكم مسخة وشايفينكم متسولين

هاجمت الإعلامية سالي عبد السلام، التيك توكر علياء قمرون، بعد القبض عليها على خلفية بلاغات مقدمة ضدها وعدد من صُنَّاع المحتوى، تتهمهم بنشر فيديوهات تحتوي على محتوى خادش للحياء ومخالف لقيم وأخلاقيات المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت الإعلامية سالي عبد السلام على صفحتها بـ"فيس بوك" منشورًا تحت عنوان: “عشان تبقى تشحت هناك وتغني بقى..سجن النسا!” مصحوبًا بصورة البلوجر علياء قمرون.



وقالت: “جبتوا للناس اكتئاب دكاترة ومهندسين وشباب زي الفل بيشقى ويتعب بالحلال وربنا هيكرمهم والله.. كنتوا فاكرين إنكم ناصحين وقلبتو موازين الدنيا ولا يصح إلا الصحيح وأي حد يدافع عنكم يبقى زيكم!”



وأضافت: “مش لازم حبس، بس اتشديتوا وشدة جامدة، والبلد دي فيها قانون وقانون محترم! كفاية إن اسمك يقترن بقضية وده ابتلاء كبير!”.



وتابعت: “عرتونا والله، فاكرين المصريين زيكم برة وأنا بشتغل برة مصر كنت ببقى مكسوفة ومش عارفة أرد، والناس واخدينكم مسخة وشايفينكم متسولين وكبسوا كبسوا! يقول لك المصريين دمهم خفيف، وطبعًا حضراتكم فاهمين يقصدوا إيه! شوية بهلوانات!!”.



واستطردت: “صعبان عليَّ أهاليكم.. الفقر مش عيب! بس قلة الأدب وقلة القيمة عيب!! تحية للداخلية.. الشرطة المصرية وكل من سعى إنه يعلمكم الصح! وكل اللي سعى في ظهوركم ربنا يسامحه!”.

وأمرت أمس النيابة العامة بحبس البلوجر علياء قمرون 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات القبض على البلوجر علياء قمرون بسبب نشرها فيديوهات خادشة للحياء.

القبض على علياء قمرون

وذكر بيان رسمى؛ أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات، وتم ضبط المتهمة مقيمة بالمنوفية.

وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وكانت البلوجر علياء قمرون نشرت فيديو مساء أول أمس زعمت فيه الإفراج عنها من قسم الشرطة.

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