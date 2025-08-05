الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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حوادث

علياء قمرون أمام النيابة: دخلت التيك توك علشان أجهز نفسي بفلوسه واترحم من بيع المناديل

البلوجر علياء قمرون
البلوجر علياء قمرون

أنكرت التيكتوكر  علياء قمرون الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة إليها، مشيرة إلى أنها ظهرت على تطبيق التيك توك لتقديم محتوى ساخر للهزار والضحك فقط ولم تتلفظ بأي لفظ يخدش الحياء. 


وأضافت علياء أنها كانت تعيش حياة صعبة ماديا فكانت تبيع المناديل في إشارات المرور وأمام المساجد والطرقات للإنفاق على نفسها بعد انفصال والديها وعدم الاهتمام بها.


وأشارت إلى أنها دخلت التيك توك لجمع أموال لتجهيز نفسها للزواج من قريبها ومن أجل العيش بعيدا عن التسول وبيع المناديل.

القبض على علياء قمرون
 

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات القبض على  البلوجر علياء قمرون بسبب نشرها فيديوهات خادشة للحياء.

وذكر بيان رسمى؛ أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات، وتم ضبط المتهمة مقيمة بالمنوفية.


وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت البلوجر علياء قمرون نشرت فيديو مساء أول أمس زعمت فيه الإفراج عنها من قسم الشرطة.

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