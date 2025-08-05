موعد مباراتي منتخب الشباب أمام المغرب استعدادا للمونديال

منتخب الشباب، وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للفيفا على دعوة تلقاها من نظيره المغربي بشأن أداء منتخب الشباب تحت ٢٠ سنة بقيادة أسامة نبيه، مباراتين وديتين مع نظيره المغربي فى الفترة من ١١ إلى ١٦ أغسطس الجاري بالمغرب فى إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم فى تشيلي من ٢٧ سبتمبر إلى ١٩ أكتوبر القادمين.

موعد مباراتي منتخب الشباب أمام المغرب

واتفق الجانبان في الاتحادين المصري والمغربي لكرة القدم، على موعد مباراتي شباب مصر والمغرب، حيث تقام المباراة الأولى يوم 13 أغسطس الجاري، فيما تقام المباراة الثانية يوم 15 من الشهر نفسه

وقال حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب أنه جاري الترتيب والتجهيز لإنهاء كافة إجراءات السفر مشيرا إلى أن موعد المباراتين سيكون يومي ١٣ و١٥ أغسطس بمدينة الدار البيضاء.

منتخب الشباب المغربي، فيتو

وعلى صعيد متصل واصل منتخب الشباب تدريباته اليومية بمعسكره المفتوح بملعب الهدف فى مشروع المنتخبات الوطنية استعدادا للقاء الفريق الأول البترول أسيوط غدا وذلك عقب مواجهة الفريق الأول بالأهلى وديا أمس فى تجربة كانت مثمرة رغم خسارة شباب الفراعنة بهدف نظيف باستاد السلام.

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلاندا.

موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى تشيلي

وحدد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، موعد سفر بعثة الفريق إلى جمهورية تشيلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، حيث تطير بعثة الفراعنة يوم 22 سبتمبر للمشاركة في مونديال الشباب، أي قبل إنطلاق البطولة بأسبوع كامل، خاصة أن الفريق سيخوض مباراته الأولى في كأس العالم للشباب أمام اليابان يوم 27 سبتمبر.

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