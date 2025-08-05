أكسيوس: أمريكا ستتولى إدارة الجهود الإنسانية بغزة

نقل موقع أكسيوس عن مسئولين أمريكيين قولهم: إن الرئيس دونالد ترامب وويتكوف بحثا خططا لزيادة الدور الأمريكي في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة.

أمريكا ستتولى إدارة الجهود الإنسانية بغزة

وقال المسؤولون: واشنطن ستتولى إدارة الجهود الإنسانية بغزة لأن إسرائيل لا تتعامل مع المساعدات الإنسانية بشكل مناسب و مشكلة الجوع في غزة تتفاقم، وترامب لا يحب ذلك ولا يريد أن يموت الأطفال جوعا.

إدارة ترامب تشعر بالقلق من توسيع الحرب فى غزة

وأضاف المسؤول الأمريكي: أن بعض مسؤولي إدارة ترامب بدأوا يشعرون بالقلق إزاء اقتراح نتنياهو توسيع نطاق الحرب، ونتنياهو أثار خلال زيارة ويتكوف إمكانية توسيع نطاق الحرب بغزة وناقشها مع البيت الأبيض.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر بحق طالبي المساعدات الإنسانية من أهالي قطاع غزة، الأمر الذي تسبب في استياء عالمي وإدانة واسعة لألية توزيع المساعدات في غزة

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