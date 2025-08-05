الظهور الأول لبونور موغيشا في مران المصري (فيديو وصور)

شهد المران الصباحي للفريق الأول بالكرة بالنادي المصري اليوم الثلاثاء على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد، المشاركة الأولى للدولي الرواندي بونور موغيشا الوافد الجديد على صفوف النسور الخُضر.

حظي اللاعب بترحاب كبير وممر شرفي من زملائه بالفريق وكذلك من الجهاز الفني للفريق بقيادة التونسي نبيل الكوكي.

المصري يعلن ضم بونور موغيشيا

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، تفاصيل التعاقد مع الدولي الرواندي بونور موغيشا لاعب فريق الملعب التونسي تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2028/2027.

جاء التعاقد بعد سداد المقابل المادي للصفقة للملعب التونسي ومن ثم الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب وتوقيع اللاعب على تعاقده الجديد مع النسور الخُضر.

من هو بونور موغيشا

الجدير بالذكر أن اللاعب بونور موغيشا والذي يعد أحد العناصر الأساسية في منتخب رواندا والبالغ من العمر 25 عامًا يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع، كما يجيد اللعب كذلك في كافة مراكز خط الوسط وقد سبق له اللعب في صفوف فريق الجيش الرواندي والأهلي الليبي ومستقبل المرسى والملعب التونسيين.

موغيشيا صاحب الـ25 عاما يجيد اللعب في وسط الملعب وسبق لـه اللعب في أهلي طرابلس الليبي ومستقبل المرسى التونسي.

وخاض اللاعب الدولي الرواندي 7 مباريات دولية مع منتخب رواندا.

المصري يعلن ضم بونور موغيشيا

ونشر النادي المصري فيديو تشويقيا عن انضمام اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء فيه: "من سحر البقلاوة إلى طعم الكاستا، بونور موغيشيا يرتدي ألوان النسور الخضر..أنا في النسور …. أنا مصراوي".

وخضع لاعب الملعب التونسي للكشف الطبي قبل التوقيع رسميا للمصري.



وكان المصري تعاقد مع الجزائري منذر طمين قادمًا من شباب قسنطينة، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

وكان التونسي نبيل الكوكي مدرب المصري طلب التعاقد مع موغيشيا الذي يلعب مع الملعب التونسي منذ صيف 2024.

ويستعد المصري للمباراة الافتتاحية للفريق ببطولة الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة على ستاد السويس الجديد.

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