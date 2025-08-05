يستعد فريق المصري البورسعيدي لمواجهته الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز المزمع انطلاقه الجمعة القادم.

موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري في الدوري المصري

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره الاتحاد السكندري في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق الثامن من أغسطس المقبل على استاد السويس الجديد ضمن لقاءات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

مواعيد مباريات المصري بالدوري الممتاز

وقد جاءت مواعيد مباريات المصري على النحو التالي:

الجولة الأولى:

المصري & الاتحاد السكندري، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق الثامن من أغسطس المقبل على استاد السويس الجديد.

الجولة الثانية:

طلائع الجيش & المصري، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق الرابع عشر من أغسطس المقبل على استاد السويس الجديد.

الجولة الثالثة:

المصري & بيراميدز، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من أغسطس المقبل على استاد السويس الجديد.

الجولة الرابعة:

حرس الحدود & المصري، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من أغسطس المقبل على استاد السويس الجديد.

الجولة الخامسة:

المصري & كهرباء الإسماعيلية، وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق الحادي والثلاثين من أغسطس المقبل على استاد السويس الجديد.

الجولة السادسة:

الزمالك & المصري، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

الجولة السابعة:

المصري & غزل المحلة، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من سبتمبر المقبل على استاد السويس الجديد.

الجولة الثامنة:

فاركو & المصري، وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الإثنين الموافق الثاني والعشرين من سبتمبر المقبل على استاد السويس الجديد.

الجولة التاسعة:

المصري & بتروجيت، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت الموافق السابع والعشرين من سبتمبر المقبل على استاد السويس الجديد.

الجولة العاشرة:

البنك الأهلي & المصري، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق الثالث من أكتوبر المقبل على استاد السويس الجديد.

الجولة الحادية عشرة:

المصري & سموحة، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من أكتوبر المقبل على استاد السويس الجديد.

الجولة الثانية عشرة:

(راحة).



الجولة الثالثة عشرة:

الأهلي & المصري، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق الثاني من نوفمبر المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.



الجولة الرابعة عشرة:

المصري & وادي دجلة وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من نوفمبر المقبل على استاد السويس الجديد.



الجولة الخامسة عشرة:

الجونة & المصري، وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق العشرين من يناير المقبل على استاد السويس الجديد.



الجولة السادسة عشرة:

المصري & سيراميكا كليوباترا، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من يناير المقبل على استاد السويس الجديد.



الجولة السابعة عشرة:

زد اف سي & المصري، وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الموافق الرابع من فبراير المقبل على استاد السويس الجديد.



الجولة الثامنة عشرة:

المقاولون العرب & المصري، وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الخميس الموافق التاسع عشر من فبراير المقبل على استاد السويس الجديد.



الجولة التاسعة عشرة:

المصري & مودرن سبورت، وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من فبراير المقبل على استاد السويس الجديد.



الجولة العشرون:

إنبي & المصري، وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأحد الموافق الأول من مارس المقبل على استاد السويس الجديد.



الجولة الحادية والعشرون:

المصري & الاسماعيلي، وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق السادس من مارس المقبل على استاد السويس الجديد.

المصري يعلن ضم بونور موغيشيا

وأعلن النادي المصري البورسعيدي عن التعاقد رسميا مع الرواندي بونور موغيشيا لاعب الملعب التونسي، تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية.

ونشر النادي المصري فيديو تشويقيا عن انضمام اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء فيه: "من سحر البقلاوة إلى طعم الكاستا، بونور موغيشيا يرتدي ألوان النسور الخضر..أنا في النسور …. أنا مصراوي".

وخضع لاعب الملعب التونسي للكشف الطبي قبل التوقيع رسميا للمصري.

كان التونسي نبيل الكوكي مدرب المصري طلب التعاقد مع موغيشيا الذي يلعب مع الملعب التونسي منذ صيف 2024.

موغيشيا صاحب الـ25 عاما يجيد اللعب في وسط الملعب وسبق لـه اللعب في أهلي طرابلس الليبي ومستقبل المرسى التونسي.

وخاض اللاعب الدولي الرواندي 7 مباريات دولية مع منتخب رواندا.

صفقات المصري

وكان المصري تعاقد مع الجزائري منذر طمين قادمًا من شباب قسنطينة، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

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