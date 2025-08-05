الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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رياضة

تفاصيل تعاقد المصري مع الرواندي بونور موغيشا لاعب الملعب التونسي

المصري يعلن ضم بونور
المصري يعلن ضم بونور موغيشيا

أعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي،  تفاصيل التعاقد مع  الدولي الرواندي بونور موغيشا لاعب فريق الملعب التونسي تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2028/2027.

 

المصري يعلن ضم بونور موغيشيا

جاء التعاقد بعد سداد المقابل المادي للصفقة للملعب التونسي ومن ثم الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب وتوقيع اللاعب على تعاقده الجديد مع النسور الخُضر.

الجدير بالذكر أن اللاعب بونور موغيشا والذي يعد أحد العناصر الأساسية في منتخب رواندا والبالغ من العمر 25 عامًا يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع،  كما يجيد اللعب كذلك في كافة مراكز خط الوسط وقد سبق له اللعب في صفوف فريق الجيش الرواندي والأهلي الليبي ومستقبل المرسى والملعب التونسيين.

 

المصري يعلن ضم بونور موغيشيا

 ونشر النادي المصري فيديو تشويقيا عن انضمام اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء فيه: "من سحر البقلاوة إلى طعم الكاستا، بونور موغيشيا يرتدي ألوان النسور الخضر..أنا في النسور …. أنا مصراوي".

وخضع لاعب الملعب التونسي للكشف الطبي قبل التوقيع رسميا للمصري.
 

وكان المصري تعاقد مع الجزائري منذر طمين قادمًا من شباب قسنطينة، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

وكان التونسي نبيل الكوكي مدرب المصري طلب التعاقد مع موغيشيا الذي يلعب مع الملعب التونسي منذ صيف 2024.

موغيشيا صاحب الـ25 عاما يجيد اللعب في وسط الملعب وسبق لـه اللعب في أهلي طرابلس الليبي ومستقبل المرسى التونسي.

وخاض اللاعب الدولي الرواندي 7 مباريات دولية مع منتخب رواندا.

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النادي المصري الرواندي بونور موغيشا بونور موغيشا الملعب التونسى

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