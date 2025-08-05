كبار السن وذوو الهمم يتصدرون المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالدقهلية (صور)

تصدر كبار السن والسيدات وذوو الهمم المشهد الانتخابي لمجلس الشيوخ 2025 علي مستوي محافظة الدقهلية.

حيث رصدت فيتو إقبال المواطنين من ذوي الهمم وكبار السن، وضرب رجال الشرطة من الرجال والنساء أروع الأمثلة في مساعدة كبار السن وذوي الهمم في الوصول إلي لجانهم الانتخابية

ورصدت" فيتو" احتفالات أمام لجنة مدرسة الملك الكامل التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية، حيث تتم تنفيذ عروض استعراضية بالغوريلا ورقص الخيل أمام اللجان وسط تفاعل كبير بين المتواجدين للإدلاء بأصواتهم في مجلس الشيوخ 2025 من لهم حق التصويت.

وتزايد إقبال المواطنين أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة الدقهلية عقب ساعة الراحة المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورصدت فيتو إقبال المواطنين ووقف المواطنين حاملين الأعلام ومشاركين الديجيهات بالاغاني الوطنية أمام اللجان الانتخابية منها مدرسة ابن لقمان وشجرة الدر التابعين لإدارة غرب المنصورة التعليمية

احتفال بعض المواطنين أمام لجنة مدرسة الشهيد خالد الطوخي

ورصدت فيتو احتفال بعض المواطنين أمام لجنة مدرسة الشهيد خالد الطوخي التابعة لإدارة غرب المنصورة، بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بالرقص بالخيل على الأغاني الوطنية، وسط تصفيق وهتافات من الحضور.

حيث تم الاحتفال برقص الخيل على الأغاني الوطنية، وهو الأمر الذي لاقى تفاعلا كبيرا بين المواطنين أمام اللجنة الانتخابية.

ومن جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن "الموظف العام ليس فقط موظف خدمة، بل شريك حقيقي في بناء الوطن وتعزيز استقراره من خلال ممارسة حقه الدستوري في المشاركة السياسية".

وشهدت لجان الانتخابات خلال اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ مشاركة فعالة من العاملين بالجهات التنفيذية وشركات المرافق العامة، وذلك استجابةً للدعوة التي أطلقها اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، للتأكيد على أهمية دور الموظف العام في دعم مسيرة الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية.

ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وانطلق، اليوم الثلاثاء، ثاني وآخر أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، والتي بدأت أمس الإثنين، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية



ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.



وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.



ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن



وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.



خطوات فرز الأصوات في اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ

وتُجري اللجان الفرعية عملية فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، وذلك تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور أمناء اللجنة، والمرشحين أو مندوبيهم، وممثلي القوائم أو وكلائهم، إلى جانب الإعلاميين والمتابعين المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات – إن وُجدوا.

ويبدأ رئيس اللجنة بتحديد صناديق الاقتراع التي سيتم البدء في فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المُغلقة بها، وفق ما هو مثبت في محضر إجراءات اللجنة (نموذج 8 ش).

يتم فض الأقفال البلاستيكية لصناديق الاقتراع، صندوقًا تلو الآخر، حسب النظام (فردي أو قوائم).

تُفرغ محتويات كل صندوق بالكامل على الطاولة، ويتم عرض الصندوق على الحضور للتأكد من أنه أصبح فارغًا تمامًا.

تُفرد بطاقات الاقتراع المطوية، واحدة تلو الأخرى، على ظهرها، للتحقق من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

تُقسَّم البطاقات إلى مجموعتين: أصوات صحيحة، وأصوات باطلة.

يتم حصر عدد الأصوات الباطلة، وتحديد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

يُسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة من كشف الحصر العددي للأصوات (نموذج 12 ش) إلى من يطلبها من المرشحين أو ممثلي القوائم أو وكلائهم، بعد توقيع المستلم على محضر إجراءات الفرز (نموذج 11 ش) بما يفيد الاستلام.

يتولى رئيس اللجنة حفظ بطاقات الاقتراع غير المستخدمة، وكعوب دفاتر البطاقات المستخدمة، لكل نظام على حدة، داخل الجوالات المخصصة لذلك، ثم يغلقها باستخدام أقفال بلاستيكية تُسجل أرقامها بمحضر الفرز.



وتُعلن النتائج الأولية لما أسفرت عنه عملية الفرز داخل اللجنة الفرعية بشفافية.

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