الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يتابع حل مشكلة الصرف الصحي بدنجواي (صور)

محافظ الدقهلية يتابع
محافظ الدقهلية يتابع حل مشكلة الصرف الصحي بدنجواي

 تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء اليوم الثلاثاء، من داخل مقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، تنفيذ توجيهاته السابقة بخصوص حل مشكلة الصرف الصحي بقرية دنجواي التابعة لمركز شربين والعزب التابعة لها، في استمرار مباشر للمتابعة الميدانية.

وخلال المتابعة، أجرى "المحافظ" اتصالًا هاتفيًا بأحد المواطنين من أهالي القرية للاطمئنان على الوضع ميدانيًا، وسؤاله بشكل مباشر عن نتائج التدخلات المنفذة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد " مرزوق " خلال الاتصال أن الحل الحقيقي مش لما نشغل المحطة، لكن لما المواطن يقول (الحمد لله المياه اتشالت والمشكلة اتحلت)، ومش هنسيب موضوع إلا لما نسمع دا بنفسنا.

 توعية الأهالي بعدم إلقاء أي مخلفات بشبكات الصرف الصحي

كما حرص" المحافظ"  على حث المواطن على توعية الأهالي بعدم إلقاء أي مخلفات أو مواد صلبة في شبكات الصرف الصحي، موضحًا أن الحفاظ على الشبكات مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين.

وفي ذات السياق، وجّه "مرزوق" كلًا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، ورئيس مركز ومدينة شربين، بتنفيذ حزمة إجراءات عاجلة تشمل ( كسح جميع المياه المتبقية داخل القرية - تسليك وتطهير بلوعات ومطابق الصرف الصحي ـ رفع منسوب المطابق في المناطق المنخفضة ـ إصلاح وتمهيد الشوارع المتضررة من آثار الطفح ).

 كما وجه لرئيس مركز ومدينة شربين الدكتور ياسر الجندي بعدم مغادرة القرية الا بعد انتهاء المشكلة وكسح جميع مياه الصرف وعودة الأمور الي طبيعتها.

متابعة التشغيل الفعلي لمحطة رفع دنجواي

كما التقى " المحافظ " بممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي أثناء اجتماعهم بالمكتب الفني بديوان عام المحافظة، لمتابعة التشغيل الفعلي لمحطة رفع دنجواي والتأكد من المعالجة الكاملة للمشكلة، موجهًا بسرعة التعامل مع أي منازل أو شوارع لا تزال متأثرة بآثار الطفح أو التراكمات.

مشكلات الصرف لن تُترك دون حل

وأكد اللواء طارق مرزوق  أن مشكلات الصرف لن تُترك دون حل، والمتابعة اليومية مستمرة لحين إنهاء آثار المشكلة بالكامل في دنجواي وكافة العزب التابعة لها.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل – نائب المحافظ، واللواء عماد عبدالله – السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري – السكرتير المساعد،والمهندسة ريهام عبدالشافي – مدير المكتب الفني ومنسق عام مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظه.

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