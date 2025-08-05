أشرف صبحي يلتقي المنضمين حديثا لاتحاد الكيانات الشبابية

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع عدد من الكيانات الشبابية التي انضمت مؤخرًا إلى اتحاد الكيانات الشبابية.

حضر اللقاء ممثلون عن كيان الجمهورية الجديدة، كيان صوت شباب مصر، كيان سفراء البورصة المصرية، كيان شباب مبتكرون، كيان شباب الأندية، وكيان رؤى الشباب.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع أهمية التنسيق والتكامل بين الكيانات الشبابية والوزارة، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم المبادرات الإيجابية التي يقودها الشباب في مختلف المجالات، وكذلك المشروعات القومية للشباب والرياضة.

أشرف صبحي يلتقي الممنضمين حديثا لاتحاد الكيانات الشبابية

وأضاف أشرف صبحي أن اتحاد الكيانات يمثل منصة حيوية للتفاعل بين الدولة وشبابها، في ظل توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وإتاحة الفرصة لهم في مواقع التأثير وصناعة القرار.



انتهاء أزمة تقنية الفيديو

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انتهاء أزمة مستلزمات تقنية الفيديو “VAR”، بالتنسيق مع وزارة المالية والإتصالات واتحاد الكرة، وذلك في إطار الحرص على انتظام انطلاق بطولة الدوري الممتاز في موعدها.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أن التدخل السريع والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بعد ورود معلومات تفيد بوجود معوقات قد تؤثر على استخدام تقنية الفيديو في إدارة مباريات الدوري، الأمر الذي كان من شأنه التأثير على انتظام انطلاق المسابقة في موعدها المحدد.

وقد أسفر التنسيق المشترك بين الوزارات المعنية عن دخول المستلزمات، مما يضمن انطلاق البطولة في موعدها، ويعكس تكامل الجهود الحكومية لدعم منظومة كرة القدم المصرية.

وشهدت الساعات الماضية أنباء عن وجود أزمة تهدد انطلاق الدوري المصري بسبب عدم دخول بعض مستلزمات شركة تقنية الفيديو المتواجدة في الجمارك، إلى جانب بعض التقنيات الخاصة بالاتصالات في الملاعب.

أشرف صبحي يشهد مؤتمر بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلى 20 أكتوبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية اللجنة البارالمبية الدولية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره باستضافة مصر لهذا الحدث العالمي، الذي يعد أولى البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية "لوس أنجلوس 2028".

وزير الشباب والرياضة يشهد مؤتمر الإعلان عن بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

أضاف الوزير: "نحتفل اليوم بالإعلان عن استضافة مصر لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية المؤهلة لبارالمبياد لوس أنجلوس، ونشكر الاتحاد الدولي على ثقته في مصر وقدرتها التنظيمية، وهو ما يؤكد أن مصر باتت وجهة رائدة في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية".

وزير الشباب والرياضة يشهد مؤتمر الإعلان عن بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

كما وجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به اللجنة من خلال تنظيم البطولات وتحقيق الإنجازات، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والفني للاعبين البارالمبيين.

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