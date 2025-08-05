محافظ القاهرة يتفقد عددا من لجان انتخابات الشيوخ بروض الفرج (صور)

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة عدد من لجان روض الفرج للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وذلك قبل انتهاء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بساعات قليلة.



وحرص محافظ القاهرة خلال جولته على التأكد من توافر كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر، وخاصة توافر كراسي متحركة لكبار السن ، ومبردات المياه والمراوح ومظلات لحماية الناخبين من الشمس.



كما حرص المحافظ على تفقد محيط اللجان الانتخابية للتأكد من عدم وجود أي إشغالات أو مخلفات أو صناديق قمامة أو سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة بها.

وأشاد محافظ القاهرة بمشاركة كافة الفئات فى عملية الإقتراع خاصة الشباب والمرأة وهو ما يدل على وعيهم بأهمية المشاركة الإيجابية فى رسم مستقبل بلادهم.

وأكد محافظ القاهرة أن العملية الانتخابية تسير بيسر دون أى معوقات، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.