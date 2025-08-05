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محافظات

أسقف برج العرب والعامرية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

الاسكندريه
الاسكندريه

أدلى  الأنبا مينا، أسقف إيبارشية برج العرب والعامرية وتوابعها، اليوم، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة القرية 5 الابتدائية بمنطقة البنجر، غرب الإسكندرية، وسط حفاوة الاستقبال من سكان المنطقة، إذ قدموا التهنئة بمناسبة تجليسه على الايبارشية منذ فترة قليلة

 

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وأكد الأنبا مينا، في بيان اليوم، عقب الإدلاء بصوته الانتخابي، أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، معتبرًا إياها شكلًا من أشكال الخدمة العملية للوطن، ورسالة محبة وانتماء حقيقية لأرض مصر.

وأكد أن الكنيسة لا تنفصل عن المجتمع، بل هي جزء أصيل فيه، ونحن أبناء هذا الوطن المبارك، مشيرًا إلى أن المشاركة تعد واجب وطني أملا في مستقبل أفضل لوطننا الحبيب.


وأكد الأنبا مينا أن إيبارشية برج العرب والعامرية تدعم كل الجهود التي من شأنها تعزيز الوعي الوطني، وتشجع أبناء الوطن على أداء واجبهم الانتخابي في مناخ من السلام والانضباط، مشددًا على أن المشاركة تعكس الروح الوطنية والمجتمعية للمصريين.

وتأتي هذه التصريحات تزامنًا مع انطلاق العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2025، والتي بدأت منذ أمس وتستمر حتى نهاية اليوم في جميع لجان محافظة الإسكندرية، وسط استعدادات مكثفة لضمان سلاسة التصويت.

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الانبا مينا برج العرب الاسكندرية

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