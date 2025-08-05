الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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رياضة

نيجيريا ومالي الأقرب، جهاز المنتخب يدرس موقف المباريات الودية بأجندة نوفمبر

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، درس جيدا العروض الودية التي وصلت اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية.

كان منتخب مصر الوطني تلقى عدة عروض من منتخبات إفريقية تطلب مواجهته خلال التوقف الدولي للفيفا في شهر نوفمبر المقبل، أبرزها الكاميرون ونيجيريا ومالي.

 

منتخب مصر يواجه نيجيريا ومالي وديا

أفاد المصدر، أن حسام حسن إستقر منذ وقت طويل على خوض مباراتين وديتين إفريقيتين خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر نوفمبر، على أن تكون أحدهما مع منتخب إفريقي من التصنيف الأول، على أن تكون المباراة الثانية مع منتخب من المستوى الثاني، وبعد مشاورات مع أعضاء جهازه المعاون في الأيام الماضية، تم الإستقرار على مواجهة منتخبي نيجيريا ومالي في أجندة نوفمبر المقبل.

كانت فيتو انفردت في أواخر يونيو الماضي بتلقي منتخب مصر عرضين من نيجيريا والكاميرون لمواجهته وديا في أجندة نوفمبر المقبل.

لمطالعة الخبر: نيجيريا والكاميرون يطلبان مواجهة منتخب مصر وديا بأجندة نوفمبر

 

منتخب نيجيريا لكرة القدم، فيتو
منتخب نيجيريا لكرة القدم، فيتو

وفي حال اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه المقبل قرار الجهاز الفني، فإن منتخب مصر سيخوض وديته الأولى أمام مالي، على أن تكون مباراته الثانية أمام منتخب نيجيريا. 

منتخب مصر يستعد لأمم أفريقيا بالمغرب

مباراتي منتخب مصر الوديتين في شهر نوفمبر المقبل، ستكون ضمن تحضيراته للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2025، المقرر انطلاق منافساتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2025 

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 والتي تضم كلا من: مصر - جنوب أفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

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