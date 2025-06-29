الأحد 29 يونيو 2025
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رياضة

نيجيريا والكاميرون يطلبان مواجهة منتخب مصر وديا بأجندة نوفمبر

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، تلقى اتحاد الكرة المصري عرضا من منتخبي نيجيريا والكاميرون، لمواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر نوفمبر المقبل.

بدوره قام الدكتور مصطفى عزام المدير الفني لاتحاد الكرة، بإحالة العرضين إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، من أجل دراستيهما واتخاذ القرار المناسب بشأن الموافقة على العرضين من عدمه، بعد التنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة.

منتخب نيجيريا، فيتو
منتخب نيجيريا، فيتو

معسكر نوفمبر يجهز الفراعنة لـأمم افريقيا بالكاميرون

ومن المقرر، أن يستغل منتخب مصر الوطني الأجندة الدولية للفيفا في شهر نوفمبر المقبل، من أجل خوض مباراتين وديتين، ضمن اإستعداداته لبطولة أمم أفريقيا، التي تقام في المغرب 

منتخب الكاميرون، فيتو
منتخب الكاميرون، فيتو

موعد بطولة أمم إفريقيا بالمغرب

تستضيف المغرب بطولة أمم إفريقيا للكبار 2025، في الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين

مجموعة مصر بأمم إفريقيا للكبار

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن المجموعة الثانية التي تضم معنا منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، تعد مجموعة قوية، لاسيما وأن كرة القدم في أفريقيا تتطور للأفضل ولم يعد هناك منتخبات ضعيفة بدليل النتائج التي شهدتها السنوات والبطولات الأخيرة وتألق منتخبات جديدة في سماء الكرة الأفريقية.

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