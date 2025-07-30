جهاز منتخب مصر يبحث ترتيبات معسكر سبتمبر

منتخب مصر، اجتمع الدكتور مصطفي عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم مع الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب ووليد بدر المدير الإداري لمناقشة وبحث الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب في شهر سبتمبر المقبل و الذي يتخلله مباراتي إثيوبيا المقرر لها يوم 5 سبتمبر باستاد القاهرة، ثم بوركينا فاسو يوم 9 من نفس الشهر بالعاصمة واجادوجو في إطار مباريات الجولتين السابعة والثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب مصر، فيتو

وديات منتخب مصر بأجندة نوفمبر وديسمبر

كما شهدت الجلسة التأكيد علي الوديات التي حددها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن في جلساته السابقة مع رئيس مجلس الإدارة المهندس هاني أبو ريدة واللعب مع منتخبات إفريقية قوية استعدادا لأمم أفريقيا خلال معسكر شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

وحدد الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، يوم الأحد 31 أغسطس المقبل، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك

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