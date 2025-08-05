الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

محمد العمروسي: التحقت بمعهد الفنون المسرحية لأحقق حلم والدي

الفنان محمد العمروسي،
الفنان محمد العمروسي، فيتو

تحدّث الفنان محمد العمروسي عن علاقته بوالده الفنان سعيد العمروسي، وذلك خلال الندوة التي عقدها المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة للاحتفاء بمسيرة سعيد العمروسي، أحد المكرمين خلال دورة العام الحالي.

الفنان محمد العمروسي 

وأشار محمد العمروسي إلى أن نشأته كانت مليئة بأجواء فنية، حيث كان يستيقظ على صوت أم كلثوم، ويجد والده يحتسي القهوة ويقرأ في مكتبته العامرة بنصوص المسرح.

وقال: "أحببت المسرح من خلاله، ورافقته كثيرًا إلى العروض، وكنت أراه في كل خطواتي، واختياري لدراسة المسرح كان تعويضًا له، فقد توقف عن استكمال دراسته الأكاديمية، وأردت أن أحقق له هذا الحلم، فكانت المفاجأة أنني التحقت بمعهد الفنون المسرحية دون أن أخبره، فبكينا سويًا حين علم بذلك".

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المهرجان القومي للمسرح المصري بحضور الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والدكتور عادل عبده مدير المهرجان، وأدارها الكاتب والناقد جمال عبد الناصر. 

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